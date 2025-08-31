تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي، والتعاقد مع ألكسندر إيزاك.

ويلعب ليفربول أمام أرسنال، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد سبب بعد المباراتين الأوليين للشكوى أو التفكير في أننا بحاجة إلى المزيد، ولكن إذا تمكنا من تعزيز الفريق فسوف نحاول دائمًا القيام بذلك إذا كان الأمر يتعلق باللاعب المناسب والمال المناسب".

بصمة إيكيتيكي

وأضاف: "لقد ترك إيكيتيكي بصمة كبيرة، من خلال بناء الهجمة والتسجيل وبدء الهجمات، أعتقد أن هذا أكثر بقليل من الموسم الماضي، عندما كان لويس دياز جزءً من الفريق، لكن الإجابة البسيطة هي أن لياقته البدنية هي ما يمكنه تحسينها".

وتابع: "أتوقع منه أن يقدم أداءً أفضل بدون الكرة مما يقدمه حاليًا، فهو قادر على التحسن، وهذا أمر طبيعي، للتكيف مع الدوري الجديد وأسلوب اللعب الجديد، لم يضغط فرانكفورت بنفس قدرنا، بلد جديد ودوري جديد، مما يضع عليه الكثير من الضغط، ثم بعد الاستراحة، سنخوض دوري أبطال أوروبا، وقد اعتاد على الدوري الأوروبي، لذا فهذه هي النقطة الرئيسية للتحسن، وهو أمر طبيعي - فقد شارك متأخرًا في فترة ما قبل الموسم. لذا، فإن التكيف مع مستويات الشدة بدون الكرة يتطلب خطوات صغيرة".

وواصل: "أسلوب لعب أرسنال لم يتغير كثيرًا، كان هناك لاعب رقم 9 مختلف هذا الموسم، لكن جابرييل جيسوس لعب، وجيوكوريس مختلف عن هافرتز، فهو أقرب إلى لاعب رقم 9 الوهمي، وصانع ألعاب ربما يركض أكثر في الخلف. أعتقد أنهما نفس الأسلوب".

وأوضح: "الأمر لا يتعلق بخسارة بعض النقاط في البداية، بل بالبداية كما تريد، عادةً، لا تقدم الفرق أفضل ما لديها إلا إذا حافظت على تشكيلتها، إذا نظرنا إلى فريقنا، فقد خسرنا بعض اللاعبين، وانضم إلينا آخرون، لذا لم نعد جددًا تمامًا، لكن من الطبيعي أن نلعب بشكل أفضل خلال أسابيع قليلة مما نلعبه الآن".

سأستغرب من هذا الأمر

وأشار إلى: "في هذه الأثناء، قد تخسر بعض النقاط، ليس كثيرًا، لكنني سأستغرب إذا حققنا رقمًا قياسيًا في النقاط هذا الموسم، نظرًا لقوة الدوري، ما يسمح لنا بخسارة بعض النقاط من حين لآخر مع الحفاظ على قدرتنا التنافسية".

وأردف: "أعتقد أن الفرق أنفقت أكثر بشكل عام، لست متأكدًا تمامًا، أقصد صافي الإنفاق، ربما أكون مخطئًا، لكن الموسم الماضي لم ننفق الكثير، بينما منافسونا لم يفعلوا، أعتقد أن الأمر مختلف هذا الموسم، لم ينفق مانشستر سيتي وأرسنال الكثير الموسم الماضي".

نسعى لضم صفقات مميزة

ولفت إلى: "تعاقد نيوكاسل مع لاعب جديد في مركز المهاجم، إن صح ذلك، وهو أمرٌ جيّد لإيدي لأن جوردون موقوف وإيزاك لا يلعب، لذا فهو أمرٌ جيّدٌ لهم، بعد ليلة الاثنين، قلتُ مجددًا إن بإمكاني إجراء تبديلٍ قد يؤثر على المباراة، فيديريكو وريو، كعادتنا، نحاول التعاقد مع لاعبين قادرين على مساعدتنا، ولكن لا داعي للشكوى بعد أول مباراتين، ولكن إذا استطعنا تعزيز صفوفنا، فسنسعى دائمًا لضمّ اللاعب المناسب، دعونا نرى إن كنّا سنفعل شيئًا ما".

وأكمل: "أعتقد أن الشيء الإيجابي هو أن برادلي تدرب طوال الأسبوع. عاد ماك أليستر للتدريب. لذا لا إصابات، فيرجيل بخير أيضًا".

وأتم: "نواجه فريقًا قويًا كان أدائه ممتازًا الموسم الماضي، وقد تحسن كثيرًا خلال الصيف، بالنظر إلى جودة أدائهم وما برز من سلبيات، فقد استقبلنا أربع كرات ثابتة، بما في ذلك بلباو، هذه إحدى نقاط قوة أرسنال، فهم قادرون على اللعب بكل أساليب اللعب، وهذا يدل على مدى كفاءة ميكيل في إدارتهم، يوم الاثنين، استقبلنا كرتين ثابتتين، وهذا جانب نحتاج إلى تحسينه، وقد كنا بارعين فيه الموسم الماضي، لذا لا داعي للقلق على الإطلاق".