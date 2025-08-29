جوارديولا لم يستقر على حارس مانشستر سيتي الأساسي

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لم يستقر على حارسه الأساسي في الفريق هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

السيتي يستعد لمواجهة برايتون، غدا السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

واعتمد جوارديولا على الحارس جيمس ترافورد في بداية الموسم، لكن الأخير ارتكب خطأ في مباراة الخسارة أمام توتنهام 0-2 في المرحلة الثانية، ما أدى إلى شكوك حول أحقيّته بالمركز الأساسي.

وشارك ترافورد (22 عاما) في المباراة الأولى التي فاز فيها الفريق على ولفرهامبتون بسبب مرض الحارس البرازيلي إيدرسون، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله أيضا، مع ارتباط اسم الحارس الإيطالي جيانلويجي

دوناروما بالنادي الإنجليزي، بعدما ودّع باريس سان جيرمان الفرنسي.

قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برايتون: "في هذا الجزء من الموسم، وقبل انتهاء نافذة الانتقالات، كل شيء ممكن، هذا هو الأمر ببساطة".

وأضاف: "بعد مواجهة برايتون سنلعب أمام مانشستر يونايتد، وفي دوري أبطال أوروبا ثم أمام أرسنال، وبعد ذلك سيكون كل شيء واضحا وسنتخذ قرارات".

وأوضح: "الأمر يعتمد على الأداء كما على العديد من الأسباب، لا يتوقف الأمر عند حرّاس المرمى، بل اللاعبين أيضا".

وعلّق جوارديولا على الخطأ الذي ارتكبه الحارس وتسبب بهدف أمام توتنهام: "نهتم باللاعبين، بالطبع كان قلقا، ولن يعجبني إذا لم يكن كذلك، لكن من المؤكد أننا هنا لمساعدتهم، ولا شك في هذا، نحن هنا لنقدّم

الدعم في اللحظات الصعبة".

ورفض الإسباني التعليق على أي احتمالات لمغادرة إيدرسون أو الألماني شتيفان أورتيجا، على الرغم من أنه أشار مرارا إلى أن قائمة اللاعبين لديه كبيرة.

وأتم تصريحاته قائلا: "الناس يغادرون، هذا هو حال الأمر، نافذة الانتقالات هكذا وعليك أن تتقبل ذلك".

