المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ودّع ليفربول.. تسيميكاس يخضع للفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى روما

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:54 م 29/08/2025
تسيميكاس

اليوناني كوستاس تسيميكاس

ودع اليوناني كوستاس تسيميكاس، لاعب ليفربول، زملاءه في الفريق قبل السفر إلى العاصمة الإيطالية روما من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الذئاب.

إعارة لموسم واحد دون خيار شراء

وسيقضي تسيميكاس الموسم الجديد 2025-2026 مع روما على سبيل الإعارة، دون وجود خيار للشراء، فيما سيتكفل النادي الإيطالي بدفع راتب اللاعب كاملًا خلال فترة الإعارة.

4 أرقام مثيرة قبل قمة ليفربول وأرسنال

في البداية، أبدى ليفربول تحفظًا على فكرة التخلي عن الظهير الأيسر، قبل أن يمنح الضوء الأخضر لرحيله بعد اتفاق مع إدارة روما.

وسيكون تسيميكاس بمثابة بديل لأنخيلينيو، الخيار الأساسي في الجهة اليسرى ضمن خطة المدرب جيان بييرو جاسبريني (3-4-3).

وبحسب تقارير صحفية إيطالية من بينها سكاي سبورت وكالتشيو ميركاتو إلى جانب الصحفي فابريزيو رومانو، فقد حصل اللاعب على إذن رسمي لمغادرة ليفربول، بعد أن ودع زملاءه اليوم.

محطات سابقة

وأتم اللاعب الدولي اليوناني عامه الـ29 في مايو الماضي، ويرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2027، وكان قد انضم إلى النادي الإنجليزي في صيف 2020 قادمًا من أولمبياكوس في صفقة بلغت قيمتها 13 مليون يورو.

للاطلاع على جدول مباريات اليوم اضغط هنا

كما سبق له اللعب في الدوري الهولندي مع فيليم 2 والدوري الدنماركي مع إسبيرج.

مباراة ليفربول القادمة
روما الدوري الإيطالي ليفربول أنخيلينيو الدوري الإنجليزي انتقالات صيفية إعارة تسيميكاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg