ودع اليوناني كوستاس تسيميكاس، لاعب ليفربول، زملاءه في الفريق قبل السفر إلى العاصمة الإيطالية روما من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الذئاب.

إعارة لموسم واحد دون خيار شراء

وسيقضي تسيميكاس الموسم الجديد 2025-2026 مع روما على سبيل الإعارة، دون وجود خيار للشراء، فيما سيتكفل النادي الإيطالي بدفع راتب اللاعب كاملًا خلال فترة الإعارة.

في البداية، أبدى ليفربول تحفظًا على فكرة التخلي عن الظهير الأيسر، قبل أن يمنح الضوء الأخضر لرحيله بعد اتفاق مع إدارة روما.

وسيكون تسيميكاس بمثابة بديل لأنخيلينيو، الخيار الأساسي في الجهة اليسرى ضمن خطة المدرب جيان بييرو جاسبريني (3-4-3).

وبحسب تقارير صحفية إيطالية من بينها سكاي سبورت وكالتشيو ميركاتو إلى جانب الصحفي فابريزيو رومانو، فقد حصل اللاعب على إذن رسمي لمغادرة ليفربول، بعد أن ودع زملاءه اليوم.

محطات سابقة

وأتم اللاعب الدولي اليوناني عامه الـ29 في مايو الماضي، ويرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2027، وكان قد انضم إلى النادي الإنجليزي في صيف 2020 قادمًا من أولمبياكوس في صفقة بلغت قيمتها 13 مليون يورو.

كما سبق له اللعب في الدوري الهولندي مع فيليم 2 والدوري الدنماركي مع إسبيرج.