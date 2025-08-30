صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

بي بي سي

صفقة توتنهام

تعاقد توتنهام مع صانع الهولندي تشافي سيمونز من نادي لايبزيج مقابل 51.8 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو).

جاء ذلك بعدما فشل توتنهام سابقا في مساعيه للتعاقد مع عدة لاعبين هذا الصيف.

وكان تشيلسي قد أجرى محادثات مع لايبزيج بشأن انتقال سيمونز هذا الصيف ولكن النادي اللندني حول وجهته إلى أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد.

سكاي سبورتس

استمرار أموريم

يبدو روبن أموريم قريبا البقاء في منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد، على الرغم من التكهنات حول مستقبله بعد هزيمة فريقه أمام جريمسبي في كأس الرابطة.

كان أموريم يرد على تساؤلات حول مستقبله، والتي أثارتها تصريحاته بعد مباراة الأربعاء، وأكد صاحب العمر 40 عاما أنه "يجب تغيير شيء ما".

لكن في أول مؤتمر صحفي له منذ الهزيمة في بلونديل بارك، اعترف أموريم بأن عواطفه تتغلب عليه في بعض الأحيان، وكشف أنه "أحيانا يريد الاستقالة، وأحيانا أخرى يريد البقاء في مانشستر يونايتد لمدة 20 عاما مقبلة".

أرسنال يحسم صفقة هينكابي

توصل أرسنال إلى اتفاق مع نادي باير ليفركوزن الألماني للتعاقد مع بييرو هينكابي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وتبلغ قيمة الصفقة 45 مليون جنيه إسترليني، وقد حصل الدولي الإكوادوري على إذن بالسفر للخضوع للفحص الطبي هذا الأسبوع.

تم الاتفاق على عقد مدته 5 سنوات مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إذا تم تفعيل الخيار.

الصحافة الإسبانية

ماركا

انتكاسة لبرشلونة

أنهى برشلونة تدريباته يوم الجمعة بقلق بالغ، حيث غاب جافي عن التدريبات، واضطر لمغادرة أرضية الملعب قبل زملائه.

لم يُكمل لاعب خط الوسط الدولي الحصة التدريبية بسبب شعوره بألم في الركبة.

ولا تبدو الإصابة خطيرة، لكن النادي يتوخى الحذر الشديد، وهناك شكوك حول مشاركته غدًا الأحد ضد رايو فاليكانو.

موندو ديبورتيفو

استبعاد أرنولد

غاب ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لريال مدريد عن قائمة منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي المقبلة والتي ستشهد مباراتين ضد أندورا وصربيا.

وأوضح توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا أنه من أشد المعجبين بترينت ألكسندر أرنولد، لكنه فضل اختيار ريس جيمس وتينو ليفرامينتو.

وقال توخيل: "لا شك أنني معجب كثيرا بترينت، لموهبته وشخصيته، لكنني اخترتُ لهذا الفريق ريس (جيمس) وتينو (ليفرامينتو)، إنه لاعب رائع وسيكون دائمًا من بين الخيارات، أعلم أنه أراد الانضمام، وهذا أمر بالغ الأهمية، ولكن اخترتُ آخرين فقط للدخول في المنافسة " .

آس

تشابي ألونسو: أنا سعيد جدًا بفينيسيوس

أعرب مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو عن سعادته الكبيرة بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما كان مؤثرا عندما شارك بديلا في الجولة الماضية ضد ريال أوفييدو.

وقال ألونسو: "أنا سعيد جدًا بفينيسيوس، لقد أثبت قدرته على ترك أثر إيجابي كبديل، وأتمنى له موسمًا رائعًا".

وأضاف: "غرفة الملابس تتكون من 25 لاعبًا من الفريق الأول، بالإضافة إلى لاعبين من فريق الكاستيا، بالنسبة لي، أهم شيء هو روح الفريق، الجميع حاضر للمساهمة، مهما كانت اللحظة، هذا التماسك أساسي بالنسبة لي".

الصحافة الإيطالية

لا جازيتا ديلو سبورت

إنتر يؤجل صفقة المدافع الجديد

قرر نادي إنتر ميلان الإبقاء على تشكيلته الدفاعية الحالية، التي تضم الثلاثي بنيامين بافارد وستيفان دي فريج وفرانشيسكو أتشيربي، وتأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد حتى سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

كان "النيراتزوري" يخطط لإضافة عنصر أصغر سنًا إلى خط الدفاع هذا الصيف، لكن الخطوة كانت مشروطة ببيع أحد اللاعبين الحاليين من أصحاب الخبرة، وهو ما لم يحدث مع نهاية فترة الانتقالات.

كالتشيو ميركاتو

تسيميكاس يودع ليفربول ويتجه لروما

ودع اليوناني كوستاس تسيميكاس، لاعب ليفربول، زملاءه في الفريق قبل السفر إلى العاصمة الإيطالية روما من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الذئاب.

وسيقضي تسيميكاس الموسم الجديد 2025-2026 مع روما على سبيل الإعارة، دون وجود خيار للشراء، فيما سيتكفل النادي الإيطالي بدفع راتب اللاعب كاملًا خلال فترة الإعارة.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

إيجامان ينتقل إلى ليل

انتقل المغربي حمزة إيجامان لاعب فريق جلاسكو رينجرز إلى صفوف ليل الفرنسي في صفقة مالية قدرت بـ12 مليون يورو.

وكان نجم الجيش الملكي المغربي انتقل إلى رينجرز في الصيف الماضي مقابل 3 ملايين يورو.

فوت ميركاتو

مارسيليا يريد نايف أكرد

يستهدف نادي أولمبيك مارسيليا تعزيز الجانب الدفاعي في الصيف الحالي من خلال ضم نايف أكرد لتعزيز الجامب الدفاعي.

صاحب الـ29 عامًا لا يعيش أفضل فتراته مع وست هام، حيث تلقى الدولي المغربي عروضًا من مارسيليا وأيضًا من سندرلاند.

الصحافة الألمانية

كيكر

سيمونز يترك لايبزيج

بعد عامين في لايبزيج، انتهى عهد تشافي سيمونز مع النادي الألماني، حيث قرر الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب الهولندي الدولي، البالغ 22 عامًا، أبدى رغبته في الرحيل عن لايبزيج، فيما سعى النادي للاستفادة من انتقاله.

وأكد نادي آر بي لايبزيج رسميًا مساء الجمعة انضمام سيمونز إلى توتنهام هوتسبير.

وكالة الأنباء الألمانية

فولتمايد يصل إنجلترا

وصل نيك فولتمايد، مهاجم فريق شتوتجارت الألماني، إلى تاينسيد في إنجلترا اليوم الجمعة، تمهيدا لحسم إجراءات انتقاله إلى فريق نيوكاسل الإنجليزي.

وشدد إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل، على أن ناديه لن يتخذ أي قرارات هزيلة، وذلك في أعقاب وصول فولتمايد الذي يفتح الباب أمام الرحيل المرتقب للسويدي ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق.