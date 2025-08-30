يشهد اليوم السبت، مجموعة من المباريات الهامة في مختلف الدوريات المحلية والعالمية، والتي من المرتقب أن تحظى بمتابعة قوية نظرًا لاشتعال المنافسة مبكرًا في عدد من المسابقات.

الدوري المصري

تتجه الأنظار إلى الدوري المصري، اليوم السبت، حيث موقعة الأهلي أمام بيراميدز، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات المسابقة، إذ يسعى كلاهما لحصد نقاط اللقاء نظرًا لموقعهما في جدول الترتيب.

ويضرب فريق الإسماعيلي موعدًا مع نظيره غزل المحلة، حيث قمة جماهيرية عريقة ستجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس في الدوري المصري، ويرغب كلاهما في إسعاد أنصاره.

الدوري الإنجليزي

يخطف الدوري الإنجليزي الأجواء، اليوم السبت، حيث مجموعة من المباريات الهامة تبدأ حين يستضيف تشيلسي منافسه فولهام، قبل مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وبيرنلي، ويلتقي توتنهام بنظيره بورنموث.

الدوري الإسباني

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ألافيس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإسباني، حيث ترغب كتيبة دييجو سيميوني في تصحيح الأوضاع مبكرًا والعودة إلى القمة.

ويواجه ريال مدريد منافسه مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، ويرغب الميرنجي في مواصلة الزحف وتحقيق الانتصار لاستمرار الضغط على برشلونة حامل اللقب.

طالع جدول مباريات اليوم

أبرز مباريات اليوم السبت

الدوري المصري

الأهلي × بيراميدز - التاسعة مساءً (أون سبورت 1).

الإسماعيلي × غزل المحلة - التاسعة مساءً (أون سبورت 2).

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × فولهام - الثانية والنصف ظهرًا (بي إن سبورت 1).

مانشستر يونايتد × بيرنلي - الخامسة مساءً (بي إن سبورت 1).

توتنهام × بورنموث - الخامسة مساءً (بي إن سبورت 2).

الدوري الإسباني

ألافيس × أتلتيكو مدريد - السادسة مساءً (بي إن سبورت 6).

ريال مدريد × مايوركا - (بي إن سبورت 1).