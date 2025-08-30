اعترض المدير الفني البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب نادي فولهام، على قرارت تقنية الـVAR في مباراة خسارة فريقه (2-0) أمام تشيلسي، في مباراة جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز تشيلسي بهدفين دون رد على فولهام في ملعب ستامفورد بريدج.

الـVAR يثير غضب فولهام أمام تشيلسي

ألغى الـVAR هدفًا لفولهام أمام تشيلسي في الشوط الأول، من توقيع جوشوا كينج، بداعي المخالفة على البرازيلي رودريجو مونيز ما لم يلق إعجاب ماركو سيلفا.

واحتسب الحكم 8 دقائق كوقت بديل عن الضائع في الشوط الأول ثم سجل تشيلسي هدفًا عن طريق البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة التاسعة، ما قوبل باعتراض جديد من مدرب فولهام.

تصريحات ماركو سيلفا

وركز سيلفا في تصريحاته بعد مباراة تشيلسي وفولهام على قرارات الـVAR التحكيمية.

وقال في تصريحات لشبكة "NBC" التليفزيونية: "فريقي لعب كرة قدم رائعة في الشوط الأول، كرة قدم حقيقية.. لم نحاول التمثيل أو ركن الحافلة رغم الفارق الكبير من حيث المال وتلك الأمور الأخرى، هم في كوكب آخر، لكن على أرضية الملعب كنا نعرف أننا قادرون على إيقافهم".

وأضاف: "الجميع محطم في غرفة ملابس فولهام.. قرارات الـVAR لا يفهمها أحد، مرة في ذلك الاتجاه ومرة في اتجاه آخر، ودائمًا ما يتم احتساب تلك المواقف المشابهة ضدنا، وإذا لم يكن هناك خط واضح ومحايد، يصبح من المستحيل بالنسبة لي أن أقنع اللاعبين بأن الأمر عادل ومتوازن".

وأكمل: "كيف يمكن إلغاء هدف مثل هذا؟ إنه أمر لا يصدق.. أعتقد أنه بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم كله، كان شيئًا لا يصدق أن يلغى هدف كينج، بالنسبة لي هذا أمر غير معقول، وأفضل ألا أقول المزيد لأنني سأعاقب، وأنا أريد أن أكون على مقاعد البدلاء في المباراة القادمة، ولا أريد دفع الغرامات".

وعن هدف تشيلسي بعد نهاية الوقت بدل الضائع: "الهدف جاء في الدقيقة التاسعة، وكان على الحكم أن ينهي الشوط الأول، هذا ما يقوله القانون.. سألت الحكم فأجاب (أضعنا وقتًا وأنا أتحدث مع أحد اللاعبين)، لكنني راجعت الدقائق الثمانية ولم يتوقف اللعب ثانية واحدة".

