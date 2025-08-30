المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سيلفا غاضبا: لا أصدق أن الـVAR ألغى هدف فولهام في تشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:34 م 30/08/2025
سيلفا

ماركو سيلفا - مدرب فولهام

اعترض المدير الفني البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب نادي فولهام، على قرارت تقنية الـVAR في مباراة خسارة فريقه (2-0) أمام تشيلسي، في مباراة جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز تشيلسي بهدفين دون رد على فولهام في ملعب ستامفورد بريدج.

الـVAR يثير غضب فولهام أمام تشيلسي

ألغى الـVAR هدفًا لفولهام أمام تشيلسي في الشوط الأول، من توقيع جوشوا كينج، بداعي المخالفة على البرازيلي رودريجو مونيز ما لم يلق إعجاب ماركو سيلفا.

واحتسب الحكم 8 دقائق كوقت بديل عن الضائع في الشوط الأول ثم سجل تشيلسي هدفًا عن طريق البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة التاسعة، ما قوبل باعتراض جديد من مدرب فولهام.

تصريحات ماركو سيلفا

وركز سيلفا في تصريحاته بعد مباراة تشيلسي وفولهام على قرارات الـVAR التحكيمية.

وقال في تصريحات لشبكة "NBC" التليفزيونية: "فريقي لعب كرة قدم رائعة في الشوط الأول، كرة قدم حقيقية.. لم نحاول التمثيل أو ركن الحافلة رغم الفارق الكبير من حيث المال وتلك الأمور الأخرى، هم في كوكب آخر، لكن على أرضية الملعب كنا نعرف أننا قادرون على إيقافهم".

وأضاف: "الجميع محطم في غرفة ملابس فولهام.. قرارات الـVAR لا يفهمها أحد، مرة في ذلك الاتجاه ومرة في اتجاه آخر، ودائمًا ما يتم احتساب تلك المواقف المشابهة ضدنا، وإذا لم يكن هناك خط واضح ومحايد، يصبح من المستحيل بالنسبة لي أن أقنع اللاعبين بأن الأمر عادل ومتوازن".

وأكمل: "كيف يمكن إلغاء هدف مثل هذا؟ إنه أمر لا يصدق.. أعتقد أنه بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم كله، كان شيئًا لا يصدق أن يلغى هدف كينج، بالنسبة لي هذا أمر غير معقول، وأفضل ألا أقول المزيد لأنني سأعاقب، وأنا أريد أن أكون على مقاعد البدلاء في المباراة القادمة، ولا أريد دفع الغرامات".

وعن هدف تشيلسي بعد نهاية الوقت بدل الضائع: "الهدف جاء في الدقيقة التاسعة، وكان على الحكم أن ينهي الشوط الأول، هذا ما يقوله القانون.. سألت الحكم فأجاب (أضعنا وقتًا وأنا أتحدث مع أحد اللاعبين)، لكنني راجعت الدقائق الثمانية ولم يتوقف اللعب ثانية واحدة".

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة فولهام القادمة
الدوري الإنجليزي فولهام ماركو سيلفا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg