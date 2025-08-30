المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الصدارة في لندن.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي ومانشستر يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:23 م 30/08/2025
مانشستر يونايتد

من مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

نجح كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد في تحقيق فوزين على حساب فولهام وبيرنلي على الترتيب، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أقيمت 5 مباريات في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت. (طالع النتائج من هنا)

وانتصر تشيلسي على فولهام في ملعب ستامفورد بريدج، بهدفين نظيفين من توقيع جواو بيدرو وإنزو فيرنانديز على التوالي.

ووجد مانشستر يونايتد صعوبة أكبر في حصد أول انتصار له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالتفوق (3-2) على بيرنلي في أولد ترافورد، بفضل هدف من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع.

وخسر توتنهام هوتسبير لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة على أرضه (1-0) أمام بورنموث.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ومن المنتظر أن يلتقي ليفربول وأرسنال، غدًا الأحد، على ملعب أنفيلد، في مباراة يضمن خلالها الفائز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

