نجح كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد في تحقيق فوزين على حساب فولهام وبيرنلي على الترتيب، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

أقيمت 5 مباريات في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

وانتصر تشيلسي على فولهام في ملعب ستامفورد بريدج، بهدفين نظيفين من توقيع جواو بيدرو وإنزو فيرنانديز على التوالي.

ووجد مانشستر يونايتد صعوبة أكبر في حصد أول انتصار له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالتفوق (3-2) على بيرنلي في أولد ترافورد، بفضل هدف من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع.

وخسر توتنهام هوتسبير لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة على أرضه (1-0) أمام بورنموث.

ومن المنتظر أن يلتقي ليفربول وأرسنال، غدًا الأحد، على ملعب أنفيلد، في مباراة يضمن خلالها الفائز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.