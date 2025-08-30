تمكن نادي إيفرتون من تحقيق فوز صعب على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل اثنين، اليوم السبت، بينما تمكن سندرلاند من التفوق على برينتفورد في الدقائق الأخيرة من مباراتهما التي أقيمت أيضًا ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأقيمت 6 مباريات، اليوم السبت، من الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي على أن تستكمل غدًا الأحد. (طالع النتائج من هنا)

إيفرتون يهزم وولفرهامبتون

قدم اللاعب جاك جريليش تمريرتين حاسمتين في فوز إيفرتون على وولفرهامبتون (3-2).

واستطاع جريليش أن يقدم الأداء المذهل نفسه الذي ظهر به في مباراة فوز إيفرتون بهدفين نظيفين على برايتون، عندما صنع هدفين، ليسهم في حصول فريق المدرب ديفيد مويس على 3 نقاط جديدة في الدوري الإنجليزي.

وسجل إيفرتون أهدافه عن طريق بيتو وندياي وديوسبري هال في الدقائق 7 و33 و55 على الترتيب، بينما أحرز هوانج هي تشان ورودريجو جوميز ثنائية وولفرهامبتون في الدقيقتين 21 و79.

ريمونتادا سندرلاند

حقق سندرلاند انتصارًا متأخرًا على ضيفه برينتفورد في ملعب النور، بهدفين لهدف.

وتأخر سندرلاند بهدف من توقيع إيجور تياجو في الدقيقة 77، لكنه تمكن من العودة في الدقائق الأخيرة بفضل هدف إنزو لو فيه من علامة الجزاء في الدقيقة 82 ثم هدف البديل ويلسون إيزيدور في الدقيقة 90+6.

