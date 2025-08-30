المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيفرتون يهزم وولفرهامبتون في مباراة الـ5 أهداف.. وريمونتادا +90 لسندرلاند

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:18 م 30/08/2025
جريليش

جريليش من مباراة إيفرتون ووولفرهامبتون

تمكن نادي إيفرتون من تحقيق فوز صعب على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل اثنين، اليوم السبت، بينما تمكن سندرلاند من التفوق على برينتفورد في الدقائق الأخيرة من مباراتهما التي أقيمت أيضًا ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأقيمت 6 مباريات، اليوم السبت، من الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي على أن تستكمل غدًا الأحد. (طالع النتائج من هنا)

إيفرتون يهزم وولفرهامبتون

قدم اللاعب جاك جريليش تمريرتين حاسمتين في فوز إيفرتون على وولفرهامبتون (3-2).

واستطاع جريليش أن يقدم الأداء المذهل نفسه الذي ظهر به في مباراة فوز إيفرتون بهدفين نظيفين على برايتون، عندما صنع هدفين، ليسهم في حصول فريق المدرب ديفيد مويس على 3 نقاط جديدة في الدوري الإنجليزي.

وسجل إيفرتون أهدافه عن طريق بيتو وندياي وديوسبري هال في الدقائق 7 و33 و55 على الترتيب، بينما أحرز هوانج هي تشان ورودريجو جوميز ثنائية وولفرهامبتون في الدقيقتين 21 و79.

ريمونتادا سندرلاند

حقق سندرلاند انتصارًا متأخرًا على ضيفه برينتفورد في ملعب النور، بهدفين لهدف.

وتأخر سندرلاند بهدف من توقيع إيجور تياجو في الدقيقة 77، لكنه تمكن من العودة في الدقائق الأخيرة بفضل هدف إنزو لو فيه من علامة الجزاء في الدقيقة 82 ثم هدف البديل ويلسون إيزيدور في الدقيقة 90+6.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة ايفرتون القادمة
الدوري الإنجليزي إيفرتون سندرلاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg