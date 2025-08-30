المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أموريم بعد فوز يونايتد على بيرنلي: عقدنا الأمور على أنفسنا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:36 م 30/08/2025
أموريم

البرتغالي روبن أموريم

انتزع مانشستر يونايتد فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصار مثير بنتيجة (3-2) على بيرنلي، مساء السبت، بفضل ركلة جزاء قاتلة نفذها برونو فرنانديز في الوقت بدل الضائع على ملعب "أولد ترافورد".

ماذا قال أموريم بعد فوز يونايتد؟

ورغم الفوز، اعترف مدرب الفريق، البرتغالي روبن أموريم، أن فريقه لم يحسن إدارة المباراة، قائلاً في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إنها ثلاث نقاط مهمة، لكننا كان يجب أن نحسم الأمور مبكرًا، أهدرنا الكثير من الفرص في الشوط الأول، ثم استقبلنا هدفين من رمية تماس وركلة ثابتة، عقدنا الأمور على أنفسنا، لذا عانينا حتى اللحظة الأخيرة".

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي ومانشستر يونايتد

وأضاف: "الفريق يؤدي بشكل هجومي جيد أحيانًا، لكننا نفقد الكرة بسهولة ونعطي الفرصة للمنافسين، الأهم أننا نواصل السعي ونبذل جهدًا كبيرًا".

وأكد المدرب أن الفوز قبل التوقف الدولي سيكون دفعة معنوية قوية للفريق: "تحقيق النقاط الثلاث أمر مهم، لأن عدم الفوز كان سيزيد من صعوبة الموقف بعد البداية أمام أرسنال وفولهام".

أموريم يلمح إلى صفقات جديدة

كما لم يغلق أموريم الباب أمام صفقات جديدة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، قائلاً: "أتواصل دائمًا مع إدارة النادي من أجل تحسين مستوى الفريق".

طالع مواعيد مباريات اليوم اضغط هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أرسنال أولد ترافورد روبن أموريم برونو فرنانديز بيرنلي فولهام

