مدير بايرن ميونخ: أبلغنا جاكسون بضرورة عودته إلى تشيلسي

أكد ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، على فشل صفقة نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت شبكة ذا أثلتيك قد كشفت في وقت سابق، عن توقف انتقال جاكسون إلى نادي بايرن ميونخ، على الرغم من وصوله إلى ألمانيا بالأمس.

مدير بايرن ميونخ يؤكد فشل صفقة جاكسون

وقال إيبرل في تصريحات صحفية: "أبلغنا جاكسون بضرورة عودته إلى تشيلسي.

وأضاف: "لا يمكننا فعل أي شيء".

ومن المفترض أن جاكسون كان سينضم إلى بايرن ميونخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء مقابل 80 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

وكان تشيلسي يناقش عروض رحيل جاكسون عن صفوف الفريق خلال الصيف الجاري لعدم الحاجة إليه.

ويمتلك تشيلسي مهاجمين في قائمته بخلاف جاكسون، وهما جواو بيدرو وليام ديلاب، اللذان انضما إلى صفوف الفريق خلال نافذة الانتقالات الصيفية.

ويعتمد إنزو ماريسكا على جواو بيدرو بدءً من بطولة كأس العالم للأندية الذي توج بها الفريق الأزرق.

وفي حديثه عن مستقبل جاكسون مباشرةً بعد فوز تشيلسي على فولهام، قال ماريسكا: "عندما يكون لديك مهاجمان، فهذا يكفي. وعندما يُصاب أحدهما، فربما لا يكون ذلك كافيًا".

"رغم وصوله لألمانيا".. تشيلسي يبلغ بايرن ميونخ بإلغاء صفقة جاكسون