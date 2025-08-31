نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز صعب (1-0) على حساب ضيفه أرسنال، اليوم الأحد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكسر ليفربول عقدته أمام أرسنال، لينتصر بعد 6 مباريات متتالية تجنب خلالها فريق مايكل أرتيتا الهزيمة أمام رفاق آرني سلوت. (اقرأ التفاصيل من هنا)

وحافظ ليفربول على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي بـ9 نقاط، ليتصدر منفردًا بعد الفوز على كل من بورنموث ونيوكاسل وأرسنال على الترتيب. (طالع الجدول من هنا)

وشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام أرسنال، كما أكمل الدقائق الـ90 دون أن يسجل أو يصنع.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، ميكيل ميرينو

الهجوم: نوني مادويكي، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس

وضمت قائمة أرسنال الاحتياطية أمام ليفربول: كيبا، كريستيان موسكيرا، مارتن أوديجارد، إيبيريتشي إيزي، إيثان نوانيري، لويس سكيلي، ماكس داومان، هاريمان أنوس.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز

الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسس ماك أليستر، فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

وجلس على مقاعد بدلاء ليفربول: جيورجي مامارداشفيلي، جو جوميز، واتارا إندو، مايكل برادلي، فيديريكو كييزا، كورتيس جونز، هارفي إليوت، آندي روبرتسون، ريو نجوموها.

تفاصيل مباراة ليفربول وأرسنال

ومع الدقيقة الثالثة فقط، تلقى أرسنال صدمة كبيرة بإصابة المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، ليضطر مايكل أرتيتا إلى استبداله بالوافد الجديد كريستيان موسكيرا.

وتأخرت أولى المحاولات الهجومية حتى الدقيقة 13 التي شهدت تسديدة قوية من جاكبو، مرت بجانب قائم أرسنال الأيمن بقليل.

وتألق أليسون في التصدي لتسديدة مادويكي الصاروخية في الدقيقة 22.

واستمرت سيطرة أرسنال على مجريات مباراة ليفربول، ليضرب ريكاردو كالافيوري الكرة برأسه في الدقيقة 40، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل (0-0) بين ليفربول وأرسنال.

وجرب جرافينبيرخ حظه بالتسديد من مسافة بعيدة على مرمى أرسنال، لكن كرته مرت بعيدًا جدًا عن القائم الأيسر في الدقيقة 53.

وسجل ليفربول هدفًا في مرمى أرسنال ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 61 دون الحاجة إلى الـVAR، بعدما تابع هوجو إيكيتيكي كرة مرتدة من يد رايا.

وسدد مادويكي كرة أعلى عارضة ليفربول في الدقيقة 64.

وشارك إيبيريتشي إيزي من مقاعد بدلاء أرسنال في الدقيقة 70، ليظهر لأول مرة منذ انضمامه من كريستال بالاس هذا الصيف.

وفي ظهور نادر، صوب صلاح تسديدة من على حدود منطقة جزاء أرسنال، أبعدها أحد المدافعين في الدقيقة 76.

واضطر سلوت إلى استبدال اللاعب إبراهيما كوناتي بسبب الإصابة في الدقيقة 79، ليشارك جو جوميز بدلًا منه.

وفي الدقيقة 83، سجل سوبوسلاي هدفًا من تسديدة صاروخية، أطلقها من كرة ثابتة من مسافة بعيدة جدًا عن منطقة جزاء أرسنال، فشل الحارس دافيد رايا من التعامل معها، ليتقدم ليفربول بهدف نظيف.

وحاول أرسنال كثيرًا العودة فيما تبقى من وقت، لكن دفاع ليفربول ظل صامدًا حتى نهاية الدقائق الـ90.