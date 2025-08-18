المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سلسلة أرتيتا.. متى خسر أرسنال مباراته الأخيرة أمام الستة الكبار في الدوري الإنجليزي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:30 م 18/08/2025
أرسنال

أرسنال قبل لقاء مانشستر يونايتد

واصل نادي أرسنال تجنب الهزيمة في مواجهة الستة الكبار في منافسات الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، بعدما هزم مانشستر يونايتد على أرض الأخير في ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الأولى من موسم 2025-2026.

ونجح أرسنال في الفوز (1-0) على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

أرسنال يهزم مانشستر يونايتد

حل أرسنال ضيفًا على مانشستر يونايتد في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

وسجل أرسنال هدفًا في الدقيقة 13 من رأسية الإيطالي ريكاردو كالافيوري، ثم تراجع إلى الخلف أمام محاولات لم تتوقف من هجوم مانشستر يونايتد الذي كلف تكوينه ما يقارب ربع مليار يورو.

ورغم مشاركة الثلاثي الجديد البرازيلي ماتياس كونيا والكاميروني بريان مبيومو والسلوفيني بنيامين سيسكو مع يونايتد، لكن دفاع أرسنال ظل صامدًا حتى نهاية الدقائق التسعين، ليحصل فريق مايكل أرتيتا على المطلوب.

متى كانت الخسارة الأخيرة أمام الستة الكبار في الدوري الإنجليزي؟

من المعروف أن الستة الكبار في الدوري الإنجليزي هم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

وفي المواجهات المباشرة بين الستة الكبار بالدوري الإنجليزي، لا يستطيع أي فريق فرض الهيمنة على الآخر، لكن أرسنال مع الإسباني مايكل أرتيتا نجح في صناعة سلسلة لا هزيمة متتالية، على النحو الآتي:

- آخر خسارة ضد تشيلسي: في 22 أغسطس 2021 (قبل 1457 يومًا)

- آخر خسارة ضد ليفربول: في 16 مارس 2022 (قبل 1251 يومًا)

- آخر خسارة ضد توتنهام: في 12 مايو 2022 (قبل 1194 يومًا)

- آخر خسارة ضد مانشستر يونايتد: في 4 سبتمبر 2022 (قبل 1079 يومًا)

- آخر خسارة ضد مانشستر سيتي: في 26 أبريل 2023 (قبل 845 يومًا)

سلسلة لا هزيمة متتالية

- عدد المباريات المتتالية دون هزيمة أمام تشيلسي: 7

- عدد المباريات المتتالية دون هزيمة أمام ليفربول: 6

- عدد المباريات المتتالية دون هزيمة أمام توتنهام: 6

- عدد المباريات المتتالية دون هزيمة أمام مانشستر يونايتد: 6

- عدد المباريات المتتالية دون هزيمة أمام مانشستر سيتي: 4

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

