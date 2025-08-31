المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

سحر الرقم 8.. سوبوسلاي يكرر رقم جيرارد بعد 18 عامًا

محمد همام

كتب - محمد همام

10:34 م 31/08/2025
سوبوسلاي

سوبوسلاي لاعب ليفربول

قاد النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب فريق ليفربول، فريقه للفوز على آرسنال بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على أرضية ملعب "أنفيلد"، ضمن حسابات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف سوبوسلاي في الدقيقة (83) من زمن أحداث المباراة، بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة، ليُهدي "الريدز" ثلاث نقاط غالية.

تكرار رقم جيرارد

بحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن آخر لاعب قاد ليفربول للفوز من ركلة حرة كان ستيفن جيرارد بهدفه في مرمى أستون فيلا.

وكان هذا اللقاء في أغسطس 2007، لكن بعد 18 عامًا يكرر سوبوسلاي نفس الموقف ويقود فريقه لحصد ثلاث نقاط غالية.

ويُعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي لمصلحة ليفربول، بعد الانتصار على كل من: بورنموث (4-2)، نيوكاسل يونايتد بنتيجة (3-2)، وأخيرًا ضد آرسنال.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد بيرنلي في الجولة الرابعة، عقب التوقف الدولي، وتحديدًا في 14 سبتمبر.

الدوري الإنجليزي ليفربول آرسنال سوبوسلاي

