سكاي: ليفربول يتفق مع نيوكاسل بشأن ضم إيزاك

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:23 ص 01/09/2025
إيزاك

إيزاك

وافق نادي نادي نيوكاسل يونايتد، على رحيل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، إلى نادي ليفربول، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.

ويغلق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية بنهاية اليوم الاثنين.

وقد يشهد ماراثون صفقة إيزاك، حدًا في الساعات الأخيرة من نافذة الانتقالات الصيفية.

الاتفاق تم بين نيوكاسل وليفربول بشأن إيزاك

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن نيوكاسل وافق على انتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول خلال الصيف الجاري.

وأوضح التقرير، أن الاتفاق تم على انتقال إيزاك إلى ليفربول مقابل 125 مليون إسترليني لصالح نادي نيوكاسل.

"ليس لدي فكرة".. إيدي هاو يرد على أنباء رحيل إيزاك إلى ليفربول

وكانت شبكة سكاي، قد ذكرت في وقت سابق أن نيوكاسل فتح باب رحيل إيزاك إلى ليفربول، بعد التعاقد مع نيك فولتمايد.

وكان نيوكاسل قد رفض عرضًا من ليفربول بقيمة 110 مليون إسترليني لضم إيزاك.

ويغيب إيزاك عن نيوكاسل منذ بداية الموسم الجاري، حيث إنه لم يخض أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي.

كما غاب إيزاك عن فترة إعداد نيوكاسل، وكان يتدرب بشكل فردي، لرغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

وكان إيزاك انتقل إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخ "الماجبايز"، حيث قدرت بأكثر من 65 مليون جنيه إسترليني.

وشارك اللاعب السويدي في 109 مباريات بمختلف المسابقات، ليسجل 62 هدفًا إلى جانب صناعة 11 تمريرة حاسمة.

الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل إيزاك

التعليقات

