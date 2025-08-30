كشف إيدي هو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، عن إمكانية رحيل ألكسندر إيزاك عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد نادي نيوكاسل يونايتد مع نيك فولتمايد مهاجم نادي شتوتجارت الألماني، في صفقة قياسية في تاريخ النادي.

رد حاسم من إيدي هاو

هل التعاقد مع فولتمايد يفتح الباب أمام رحيل إيزاك؟: "ليس لدي أي فكرة عن ذلك، أنا منفصل تمامًا عن هذا الأمر وأعمل عليه اليوم".

وأضاف هاو خلال المؤتمر الصحفي: "فولتمايد يتمتع بحضور قوي، هذا أمر مؤكد، إنه لاعب رائع، ودود، وأعتقد أنه سيضيف الكثير إلى غرفة ملابسنا وعلى أرض الملعب، آمل أن يسجل لنا الكثير من الأهداف".

وبحسب التقارير الصحفية، فإن نيوكاسل سيفتح باب الرحيل أمام إيزاك بعد التعاقد مع فولتمايد خلال الصيف الجاري.

وكان نادي نيوكاسل يربط رحيل إيزاك، بالتعاقد مع مهاجم جديد، وهو ما حدث.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن نيوكاسل سيفتح الباب أمام رحيل إيزاك إلى ليفربول قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.

وكان نيوكاسل قد رفض عرضًا من ليفربول بقيمة 110 مليون إسترليني لضم إيزاك.

ويغيب إيزاك عن نيوكاسل منذ بداية الموسم الجاري، حيث إنه لم يخض أول مباراتين في الدوري الإنجليزي.

كما غاب إيزاك عن فترة إعداد نيوكاسل، وكان يتدرب بشكل فردي، لرغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

وكان إيزاك انتقل إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخ "الماجبايز"، حيث قدرت بأكثر من 65 مليون جنيه إسترليني.

وشارك اللاعب السويدي في 109 مباريات بمختلف المسابقات، ليسجل 62 هدفًا إلى جانب صناعة 11 تمريرة حاسمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي