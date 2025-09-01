رسميًا.. ستراسبورج يعلن ضم إنسيسو من برايتون

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي، تعاقده مع الباراجواياني جوليو إنسيسو، قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مدرب برايتون يكشف سر انتقال إنسيسو لستراسبورج

وكشف ستراسبورج في بيان رسمي، عن ضم جوليو إنسيسو، بعقد يمتد حتى عام 2029.

وعلق فابيان هورزلر مدرب برايتون على بيع إنسيسو قائلًا: "جوليو حريص على اللعب بانتظام، وخاصةً في عام كأس العالم".

وتابع: "نحن نقدر ذلك تمامًا، لكننا لا نستطيع ضمان مشاركته بانتظام، هذه الفرصة مع ستراسبورج تمنحه فرصة اللعب في الدوري الفرنسي، نود أن نشكره على وقته معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن صفقة إنسيسو قد تكون تمهيدًا لانضمامه لصفوف تشيلسي مستقبلًا، والذي يضع تحت إدارة مالك النادي الفرنسي أيضًا.

أرقام إنسيسو مع برايتون وإيبسويتش

وكان إنسيسو قد انضم لصفوف برايتون من صفوف فريق ليبرتاد في يناير 2023، وشارك في 57 مباراة، مُسجّلًا خمسة أهداف.

وفي الموسم الماضي انتقل لفريق إيبسويتش تاون على سبيل الإعارة، ولعب 13 مباراة، سجل خلالها هدفين كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

فاز هدفه الصاروخي ضد مانشستر سيتي في مايو 2023 بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لذلك الموسم.