عاد لمنزله.. أنتوني إلى ريال بيتيس

عاد اللاعب البرازيلي أنتوني إلى صفوف ريال بيتيس هذا الصيف، النادي الذي وصفه في وقت سابق بـ"منزله".

واستعاد البالغ من العمر 25 عامًا بريقه في النصف الثاني من الموسم الماضي، عقب انضمامه إلى ريال بيتيس، بعد بداية محبطة عاشها أنتوني في ملعب أولد ترافورد رفقة مانشستر يونايتد.

أنتوني إلى بيتيس

كشف ريال بيتيس نجاحه في الحصول على خدمات أنتوني من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى يونيو 2030.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن صفقة أنتوني كلفت ريال بيتيس 22 مليون يورو فقط، لكن مانشستر يونايتد وضع بندًا يسمح له بالحصول على 50% من قيمه بيعه مستقبلًا.

وساهم أنتوني بـ14 هدفًا في نصف موسم مع ريال بيتيس، أقل فقط بـ3 مساهمات تهديفية مقارنة بفترته الطويلة مع مانشستر يونايتد التي خاض خلالها ما يقارب 100 مباراة رسمية.

عاد إلى منزله

وكان أنتوني تحدث عن معاناته في مانشستر يونايتد لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية بقوله: "مررت بأوقات عصيبة جدًا.. كانت هناك لحظة فكرت فيها بالتوقف عن لعب كرة القدم، لم أعد أشعر بالرغبة في اللعب بسبب كل ما كنت أمر به، لكن كل شيء تغير في بيتيس".

وأضاف: "لم أكن أشعر برغبة في لعب كرة القدم من الأساس، ولم أكن أستمتع باللعبة.. وحتى الآن أشعر بالتأثر عندما أتحدث عن وضعي في مانشستر يونايتد، كانت هناك أوقات لم أستطع فيها اللعب مع ابني، ولم أكن أتناول الطعام".

وفي بيان توديع ريال بيتيس، كتب أنتوني: "شكرًا على أحد أجمل فصول حياتي.. منذ اللحظة الأولى لي هنا، شعرت بشيء مختلف، كان الأمر وكأنني عدت إلى المنزل، وكأنني وجدت جزءًا من نفسي كنت أظن أنني فقدته".