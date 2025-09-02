أعلن نادي ليفربول تعاقده مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، قادمًا من نيوكاسل يونايتد، في صفقة طال انتظارها من "الريدز" حيث سعى الفريق لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح ليفربول في التوصل إلى اتفاق مع نيوكاسل، يقضي بالحصول على خدمات ألكسندر إيزاك، في ظل رغبة "الريدز" لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

مهلة ساعتين.. مستند ينقذ الصفقات المعلقة في ميركاتو الدوري الإنجليزي

اتفاق مالي ضخم

كشف نادي نيوكاسل أنه باع مهاجمه ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل مبلغ قياسي بريطاني كبير.

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن نيوكاسل وافق على انتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

وفتح نيوكاسل الباب أمام رحيل ألكسندر إيزاك، خلال الانتقالات الجارية، بعد أن نجح في التعاقد مع نيك فولتمايد من نادي شتوتجارت الألماني.

ظهور الأخير لإيزاك

غاب ألكسندر إيزاك عن المشاركة في فترة إعداد نيوكاسل، حيث لجأ اللاعب إلى التدرب فرديًا بسبب رغبته في الرحيل عن الفريق صوب ليفربول.

وشارك إيزاك رفقة نيوكاسل خلال 109 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح اللاعب في تسجيل 62 هدفًا وتمكن من تقديم 11 تمريرة حاسمة.

إيزاك يتحدث عن.. انتقاله إلى ليفربول.. طموحه مع الفريق.. رقم 9

تصريحات إيزاك

قال إيزاك في تصريحات عبر الموقع الرسمي، لنادي ليفربول: "لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا، لكنني سعيد للغاية لكوني جزءًا من هذا الفريق، وهذا النادي، وكل ما يمثله، أشعر بفخر كبير، وأتطلع بشغف إلى خوض هذه التجربة".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا لأن الصفقة انتهت أخيرًا، ويمكنني الآن العودة للعمل، أتطلع للقاء زملائي في الفريق وجماهير ليفربول، والعودة إلى أرض الملعب من جديد".

وأكمل: "أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه، والكثير لأطوره، أنا مهاجم بطبيعتي، لكنني دائمًا أسعى لتقديم أكبر قدر ممكن للفريق، سواء بتسجيل الأهداف أو بالمساهمة في أمور أخرى أيضًا".

وأتم: "أريد الفوز بكل شيء، نعم ببساطة، هذا هو هدفي".