مهلة ساعتين.. مستند ينقذ الصفقات المعلقة في ميركاتو الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:02 م 01/09/2025
إيزاك

إيزاك قريب من ليفربول

تحتاج أندية الدوري الإنجليزي إلى تقديم مستند خاص من أجل إنهاء الصفقات المعلقة بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية، ما يمنح مهلة إضافية لمدة ساعتين.

وأغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

الصفقات المعلقة في الدوري الإنجليزي

تمنح رابطة الدوري الإنجليزي مهلة مدتها ساعتين من أجل إنهاء إجراءات الصفقات المعلقة في الميركاتو الصيفي، بعد إغلاقه.

وتشترط رابطة الدوري الإنجليزي بحسب شبكة سكاي سبورتس أن تقدم الأندية الراغبة في إتمام صفقاتها، نموذجًا أو مستندًا يدعى "Deal Sheet"، من أجل الحصول على المهلة المشار إليها.

وأوضح موقع الدوري الإنجليزي في هذا الصدد: "يجب تعبئة النموذج قبل إغلاق سوق الانتقالات.. وبمجرد وصول النموذج إلى الرابطة، يحصل الناديان على ساعتين إضافيتين لتقديم جميع الأوراق المطلوبة".

أمثلة تاريخية

كان اللاعب البرتغالي إنزو فيرنانديز أتم انتقاله من بنفيكا إلى تشيلسي في يناير 2023، بفضل الـ"Deal Sheet".

وعلى الجانب الآخر، فشل بلاكبيرن روفرز في التعاقد مع دنكان ماكجواير في 2024، لأنه لم يتمكن من تعبئة النموذج في الوقت المحدد.

اقرأ أيضًا: أبرز صفقات اليوم الأخير في ميركاتو أوروبا

الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

