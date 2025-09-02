عبر المهاجم ألكسندر إيزاك، عن سعادته العارمة بالانضمام إلى فريق ليفربول، في صفقة طال انتظارها، ليدعم اللاعب السويدي كتيبة "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن ليفربول ضم ألكسندر إيزاك، قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية، استعدادًا لقادم التحديات التي تنتظر "الريدز" في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

بعد طول انتظار.. ليفربول يعلن تعاقده مع إيزاك قادمًا من نيوكاسل

تصريحات إيزاك

استهل السويدي ألكسندر إيزاك، حديثه في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، قائلًا: "لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا، لكنني سعيد للغاية لكوني جزءًا من هذا الفريق، وهذا النادي، وكل ما يمثله، أشعر بفخر كبير، وأتطلع بشغف إلى خوض هذه التجربة".

وتابع: "أنا سعيد جدًا لأن الصفقة انتهت أخيرًا، ويمكنني الآن العودة للعمل، أتطلع للقاء زملائي في الفريق وجماهير ليفربول، والعودة إلى أرض الملعب من جديد".

وأضاف: "أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه، والكثير لأطوره، أنا مهاجم بطبيعتي، لكنني دائمًا أسعى لتقديم أكبر قدر ممكن للفريق، سواء بتسجيل الأهداف أو بالمساهمة في أمور أخرى أيضًا، أريد الفوز بكل شيء، نعم ببساطة، هذا هو هدفي".

وأكمل إيزاك: "الأمر مزيج بين ما يبنيه النادي حاليًا وما يمثل أساسًا في تاريخه العظيم، الحصول على فرصة أن أكون جزءًا من هذا المشروع يمنحني حافزًا كبيرًا. أريد صناعة التاريخ هنا، أريد الفوز بالبطولات".

وواصل السويدي: "هذا هو الدافع الأكبر بالنسبة لي، وأشعر أن هذا المكان هو الأنسب لتطوري كلاعب، لأرفع مستواي إلى القمة وأساعد الفريق أيضًا".

وزاد: "أعتقد أن هذه الخطوة تمثل المرحلة التالية في مسيرتي، أنا سعيد للغاية بالحصول على هذه الفرصة ومتحمس جدًا لاستغلالها بأفضل شكل ممكن".

وأتم صاحب الـ25 عامًا: "الأمر مثير للغاية، ومن الصعب التعبير عن ذلك بالكلمات، أعتقد أنك تحتاج إلى خوض التجربة بنفسك حتى تستطيع وصفها".

قميص إيزاك

كشف ليفربول أن ألكسندر إيزاك سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق، ليخلف اللاعب السويدي مجموعة من اللاعبين الذين ارتدوا ذلك الرقم، هم: إيان سانت جون، وستيف هيجواي، وإيان راش، وروبي فاولر، وفيرناندو توريس، وروبرتو فيرمينو.

وقال إيزاك عن اختياره لرقم 9: "هذا يعني الكثير، إنه رقم أيقوني، من الواضح أن الأمر يتطلب مسؤولية أيضًا ولكنني سعيد بالحصول على هذه الفرصة والحصول على هذا الرقم".