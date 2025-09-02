المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد انهيار صفقة ليفربول.. جويهي يتمرد على كريستال بالاس

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:28 م 02/09/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

قرر مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس، رفض جميع عروض تجديد عقده مع النادي، تمهيدًا للرحيل مجانًا في صيف 2026، بعدما فشل انتقاله "الحلم" إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الأخير، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

كان المدافع الإنجليزي صاحب الـ25 عامًا، والذي يتبقى في عقده موسم واحد، على أعتاب الانضمام إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، بل خضع للكشف الطبي، وتم إعداد فيديو وداعي له قبل أن تنهار الصفقة في اللحظات الأخيرة.

9 أندية بريميرليج ضمن قائمة الأكثر إنفاقًا في الصيف

جويهي يرفض التجديد ويفكر في الرحيل مجانًا

أشارت التقارير إلى أن الخلافات بين المدير الفني أوليفر جلاسنر ورئيس النادي ستيف باريش كانت سببًا مباشرًا في تعطيل الصفقة، إذ خشي بالاس أن يؤدي رحيل جويهي إلى توتر داخل الفريق وربما تبعات أكبر على المدى القريب.

وبالرغم من تمسك النادي بالمدافع الدولي، فإن جويهي ينوي استغلال وضعه التعاقدي للرحيل مجانًا الصيف المقبل، وسط اهتمام متوقع من أندية كبرى مثل آرسنال، وريال مدريد، وبرشلونة، إضافة إلى احتمالية عودة ليفربول لمحاولة جديدة.

إيزاك: اللعب مع نجوم عالميين مثل صلاح أمرا رائعا

إصابات بالجملة تضرب كريستال بالاس

في سياق آخر، تعرض كريستال بالاس لصدمة ثلاثية على صعيد الإصابات، بعدما انسحب لاعب الوسط آدم وارتون من معسكر منتخب إنجلترا بسبب إصابة في الفخذ قد تبعده شهرين، فيما سيغيب الجناح السنغالي إسماعيلا سار قرابة شهر لتمزق عضلي، كما عاد الوافد الإسباني ييريمي بينو مصابًا في الكاحل.

وبذلك يواجه النادي اللندني تحديات كبيرة هذا الموسم، سواء على مستوى الحفاظ على أبرز نجومه أو التعامل مع الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوفه مؤخرًا.

مباراة كريستال بالاس القادمة
الدوري الإنجليزي برشلونة ريال مدريد ليفربول كريستال بالاس جويهي آرسنال

