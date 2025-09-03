المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوناروما عن الوضع في غزة: ما يحدث يؤلمني.. ونريد السلام

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:28 م 03/09/2025
دوناروما

دوناروما

يشعر الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي الجديد بالألم تجاه ما يحدث في غزة على يد الكيان الصهيوني.

وانضم دوناروما إلى مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، لمدة 5 سنوات من أجل تعويض إيدرسون الذي رحل إلى فنربخشة التركي.

بديل إيدرسون.. مانشستر سيتي يعلن ضم دوناروما رسميًا

وقال دوناروما في مؤتمر صحفي بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي متحدثا عن الوضع في غزة: "لقد أصبحتُ أبًا مؤخرًا، ويؤلمني رؤية بعض الصور وسماع بعض الأخبار، إنه وضع خارج عن سيطرتنا، لا أريد الخوض فيه، نريد لعب كرة القدم، لكننا نريد إحلال السلام".

وأضاف: "من المؤلم رؤية هذه الأوضاع، لكن بعض القضايا السياسية خارجة عن سيطرتنا وأكبر مننا، ما نريده هو السلام".

ارتداه أساطير قبله.. مانشستر سيتي يكشف عن رقم قميص دوناروما

وبدأ دوناروما مسيرته مع نادي ميلان الإيطالي، حيث بعد التقدم في صفوف الشباب وظهوره لأول مرة مع الفريق الأول عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، شارك في أكثر من 250 مباراة، وساعد الروسونيري على الفوز بكأس السوبر الإيطالي عام 2016.

ثم انتقل دوناروما إلى فرنسا في صيف عام 2021 لمواصلة تطوير مسيرته المهنية، واختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان حيث ترك تأثيرًا فوريًا ومستدامًا.

وعلى مدار أربعة مواسم قضاها في ملعب بارك دي برانس، ساعد دوناروما باريس سان جيرمان على الفوز بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقبين في كأس فرنسا، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في كأس السوبر.

كما ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ.

وكان تأثير دوناروما مثيرًا للإعجاب على المستوى الدولي مع إيطاليا، لقد توج ببطولة يورو 2020.

مانشستر سيتي الكيان الصهيوني جانلويجي دوناروما

