كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رقم القميص الذي سيرتديه الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الوافد حديثًا إلى صفوف الفريق قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات، حيث سيستمر الحارس الإيطالي في صفوف الفريق حتى صيف عام 2030.

قميص مانشستر سيتي

أكد نادي مانشستر سيتي أن دوناروما سيرتدي القميص رقم 25 مع الفريق، خلال الموسم القادم.

وارتدى دوناروما القميص رقم 99 في بعض المباريات رفقة باريس سان جيرمان، كما سبق له حمل أرقامًا أخرى مثل 50 و16 و1.

ولعب دوناروما رفقة ميلان لمدة 7 مواسم، حيث ارتدى القميص رقم 99 منذ ظهوره لأول مرة مع النادي الإيطالي عام 2015 وهو في سن 16 عامًا فقط، وخاض خلال هذه الفترة 247 مباراة بقميص الروسونيري.

واختار دوناروما ارتداء القميص رقم 25، بعد انتقاله إلى فريق المدرب بيب جوارديولا.

تاريخ رقم 25 مع مانشستر سيتي

سبق وأن ارتدى العديد من اللاعبين رقم 25 مع مانشستر سيتي، هم:

- جو هارت: من موسم 2006/07 حتى 2007/08

- واين بريدج: موسم 2008/09

- جو هارت: من موسم 2009/10 حتى 2011/12

- إيمانويل أديبايور: موسم 2009/10

- فيرناندينيو: من موسم 2013/14 حتى 2021/22