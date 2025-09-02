المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ارتداه أساطير قبله.. مانشستر سيتي يكشف عن رقم قميص دوناروما

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:39 م 02/09/2025
دوناروما

جيانلويجي دوناروما

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رقم القميص الذي سيرتديه الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الوافد حديثًا إلى صفوف الفريق قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات، حيث سيستمر الحارس الإيطالي في صفوف الفريق حتى صيف عام 2030.

بديل إيدرسون.. مانشستر سيتي يعلن ضم دوناروما رسميًا

قميص مانشستر سيتي

أكد نادي مانشستر سيتي أن دوناروما سيرتدي القميص رقم 25 مع الفريق، خلال الموسم القادم.

وارتدى دوناروما القميص رقم 99 في بعض المباريات رفقة باريس سان جيرمان، كما سبق له حمل أرقامًا أخرى مثل 50 و16 و1.

ولعب دوناروما رفقة ميلان لمدة 7 مواسم، حيث ارتدى القميص رقم 99 منذ ظهوره لأول مرة مع النادي الإيطالي عام 2015 وهو في سن 16 عامًا فقط، وخاض خلال هذه الفترة 247 مباراة بقميص الروسونيري.

واختار دوناروما ارتداء القميص رقم 25، بعد انتقاله إلى فريق المدرب بيب جوارديولا.

أزمة في اللعب بالقدم.. دوناروما يواجه تحديًا جديدًا في تيكي تاكا جوارديولا

تاريخ رقم 25 مع مانشستر سيتي

سبق وأن ارتدى العديد من اللاعبين رقم 25 مع مانشستر سيتي، هم:

- جو هارت: من موسم 2006/07 حتى 2007/08

- واين بريدج: موسم 2008/09

- جو هارت: من موسم 2009/10 حتى 2011/12

- إيمانويل أديبايور: موسم 2009/10

- فيرناندينيو: من موسم 2013/14 حتى 2021/22

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg