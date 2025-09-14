المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ظهر بعكاز.. هل يلحق مرموش بديربي مانشستر؟ (صورة)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:45 م 10/09/2025
عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

أثار الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي، الشكوك حول مشاركته في موقعة ديربي مانشستر، المقررة لها الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة مع المنتخب المصري في لقاء بوركينا فاسو، والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، وانتهى بنتيجة التعادل السلبي، في إطار الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وخرج مرموش من بداية المباراة متأثرًا بالإصابة، ليشارك بدلًا منه أسامة فيصل. إلا أنه، وبعد وصول البعثة، ظهر جناح فريق مانشستر سيتي بعكاز، الأمر الذي قد يجعله يغيب عن موقعة الديربي.

وكان محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، قد كشف في تصريحات رسمية عقب المباراة، عن خضوع اللاعب لأشعة طبية فور وصول البعثة إلى القاهرة من أجل تحديد إصابته.
ومن المقرر أن يستضيف فريق مانشستر سيتي خصمه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في قمة الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ولا يمر فريق السيتي بفترة جيدة على مستوى النتائج، حيث تعرض لهزيمتين أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0، ثم من برايتون بنتيجة 2-1.

وكان الانتصار الوحيد الذي حققه الفريق السماوي على حساب فريق وولفرهامبتون في الجولة الأولى بنتيجة 4-0.

الدوري الإنجليزي منتخب مصر مانشستر يونايتد مانشستر سيتي عمر مرموش

