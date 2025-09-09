كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش خلال مباراة بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جرى ضمن التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

وفرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وأقيم اللقاء على ملعب 4 أغسطس.

منتخب مصر يكشف إصابة مرموش

أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش في مباراة بوركينا فاسو، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة.

وأوضح طبيب منتخب مصر، أن عمر مرموش سيجري أشعة عقب وصوله إلى القاهرة صباح الاربعاء، من أجل الوقوف على حالته.

إصابة عمر مرموش

تعرض عمر مرموش للإصابة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عقب تدخل عنيف من أحد لاعبي منتخب بوركينا فاسو، ليكمل الدولي المصري المباراة.

وسقط مرموش بعد استكماله اللقاء بدقيقة ليغادر أرضية الميدان، وحل أسامة فيصل بدلًا منه في المباراة بالدقيقة السابعة.

وزير الرياضة: حكم مباراة مصر وبوركينا ضغط علينا.. واقتربنا من التأهل لكأس العالم