"سيخضع لأشعة".. منتخب مصر: إصابة مرموش عبارة عن كدمة في الركبة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:25 م 09/09/2025
مرموش

لحظة إصابة عمر مرموش

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش خلال مباراة بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جرى ضمن التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

وفرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وأقيم اللقاء على ملعب 4 أغسطس.

حسام حسن يتحدث عن.. حلم كأس العالم.. منتخب بوركينا فاسو.. ثقته في اللاعبين

منتخب مصر يكشف إصابة مرموش

أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش في مباراة بوركينا فاسو، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة.

وأوضح طبيب منتخب مصر، أن عمر مرموش سيجري أشعة عقب وصوله إلى القاهرة صباح الاربعاء، من أجل الوقوف على حالته.

طالع من هنا ترتيب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

إصابة عمر مرموش

تعرض عمر مرموش للإصابة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عقب تدخل عنيف من أحد لاعبي منتخب بوركينا فاسو، ليكمل الدولي المصري المباراة.

وسقط مرموش بعد استكماله اللقاء بدقيقة ليغادر أرضية الميدان، وحل أسامة فيصل بدلًا منه في المباراة بالدقيقة السابعة.

وزير الرياضة: حكم مباراة مصر وبوركينا ضغط علينا.. واقتربنا من التأهل لكأس العالم

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم عمر مرموش منتخب بوركينا فاسو

