كلام فى الكورة
أثار الجدل بسبب الـVAR.. هدف ملغي يفوز بجائزة الأفضل في فولهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:03 ص 11/09/2025
تشيلسي وفولهام

تقنية الفيديو تلغي هدفا لفولهام أمام تشيلسي

فاز هدف لم يحتسب من الأساس بسبب تدخل الـVAR بجائزة أفضل هدف لنادي فولهام، خلال شهر أغسطس.

وسجل فولهام هدفين فقط في أغسطس، إذ تعادل (1-1) ضد كل من برايتون ومانشستر يونايتد على الترتيب، قبل أن يخسر بثنائية نظيفة أمام تشيلسي في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

هدف ملغي يتوج بجائزة الأفضل في فولهام

تمكن هدف اللاعب جوش كينج في مرمى تشيلسي من الحصول على جائزة هدف الشهر في فولهام، رغم إلغائه بتدخل من الـVAR.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، أراد فولهام التعبير عن غضبه من إلغاء هدف كينج أمام تشيلسي، ليدرجه ضمن قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة الأفضل في شهر أغسطس، متفوقًا بفضل التصويت الجماهيري.

ومنحت جماهير فولهام، هدف جوش كينج الملغي أمام تشيلسي، أكثر من 83% من الأصوات.

وكان المدرب البرتغالي ماركو سيلفا صب غضبه على قرار الحكم روب جونز بإلغاء هدف كينج في تشيلسي، موضحًا أن الهدف كان صحيحًا 100%، ما تأكد بعد أيام، إذ اعترفت لجنة الحكام بأن القرار كان خاطئًا، وأن تدخل تقنية الفيديو لم يكن سليمًا.

طالع ما قاله مدرب فولهام عن إلغاء هدف كينج من هنا

ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

يشار إلى أن فولهام يستقبل ليدز يونايتد في كرافن كوتيج، السبت المقبل، في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

مباراة فولهام القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي فولهام ماركو سيلفا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

