كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الخميس، عن وجود رغبة من جانب نادي ليفربول في التعاقد مع الجناح الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب فريق بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صاحب الـ23 عامًا انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ في صيف 2024، قادمًا من صفوف كريستال بالاس، إلا أن الجناح الفرنسي لديه رغبة واضحة في العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي، وفقًا لتقارير صحفية عالمية.

وأفادت صحيفة "CaughtOffside" العالمية، أن ليفربول يستهدف جناح بايرن ميونيخ كبديل طويل الأمد لمحمد صلاح.

وأضافت الصحيفة أن السعر المطلوب للاعب الفرنسي قد يصل إلى 87 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من بعض المصادر التي ذكرت وجود بند، أو على الأقل اتفاق شفهي للتفاوض على مبلغ أقل من ذلك مع أندية الدوري الإنجليزي.

وأكملت الصحيفة أن هناك شعورًا من جانب أوليسي بالرغبة في العودة إلى الدوري الإنجليزي، ومن المنتظر أن تصل إليه عروض من أندية بريميرليج لضم اللاعب.

ويُعد الجناح الفرنسي الدولي من أبرز لاعبي بايرن ميونيخ، حيث شارك هذا الموسم في تسع مباريات، سجل خلالها سبعة أهداف، كما صنع هدفين.

وتأتي هذه الخطوة من جانب نادي ليفربول في ظل احتمالية خروج محمد صلاح، الذي جدد عقده في الموسم الماضي لمدة موسمين حتى صيف 2027.

ويبحث ليفربول عن بديل للنجم المصري، الذي وصل لعامه الـ33، حيث سبق أن ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي، سواء مع اتحاد جدة في صيف 2023، أو الهلال في صيف 2025.