كلام فى الكورة
بينهم ساكا.. أرسنال يكشف حالة 3 لاعبين قبل مواجهة نوتنجهام

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:47 م 12/09/2025
ساكا

ساكا - أرسنال

قدّم ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال تحديثًا بشأن الحالة البدنية لبوكايو ساكا وويليام ساليبا، بالإضافة إلى بن وايت قبل مواجهة نوتنجهام فورست.

وتقام مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست على ملعب الإمارات في الثانية والنصف ظهر غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يتمكن بوكايو من الانضمام إلى منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي، حيث يواصل التعافي من إصابة في أوتار الركبة كان قد تعرض لها في آخر مباراة أمام ليدز يونايتد.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي:"بوكايو لا يزال خارج الحسابات، ويعمل على العودة بأسرع ما يمكن، لكن علينا احترام مراحل التعافي، هو يتطور بشكل جيد جدًا، ويقوم حاليًا بعمل محدد جدًا، وعندما نزيد من شدة التمارين، سنرى كيف يستجيب".

وعن حالة ويليام ساليبا وبن وايت، أضاف: "ويليام شارك في التدريب اليوم، لذا علينا اتخاذ قرار بشأن إشراكه من عدمه، وهذه أخبار جيدة جدًا، البقية تدربوا كالمعتاد، وبن وايت بخير".

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

 

أرسنال الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست ساكا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

