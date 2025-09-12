توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق مع نظيره ستراسبورج الفرنسي لضم المهاجم الهولندي الشاب إيمانويل إيمجا، وذلك بعد 11 يومًا فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

إيمجا قائد ستراسبورج يقترب من ارتداء قميص تشيلسي

ويبلغ إيمجا من العمر 22 عامًا، ويُعد أحد أبرز مواهب ستراسبورج، حيث يحمل شارة قيادة الفريق وسجل 14 هدفًا في 27 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، قبل أن يواصل تألقه هذا الموسم بإحراز ثلاثة أهداف في أربع مباريات بجميع المسابقات.

وكانت أندية أستون فيلا ونوتنجهام فورست قد أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الأخيرة، لكنه فضل البقاء مع ستراسبورج وقيادته نحو المشاركة الأوروبية، مع إدراكه أن خطوة الانتقال إلى تشيلسي قد تكون حاضرة في المستقبل.

ورغم الاتفاق بين الناديين، لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة حتى الآن سواء في إنجلترا أو فرنسا، وسط توقعات بأن ينتقل اللاعب رسميًا إلى تشيلسي في صيف 2026، بدلًا من الانضمام في يناير المقبل.

تعاون متجدد بين تشيلسي وستراسبورج

وتأتي هذه الصفقة لتؤكد التعاون الكبير بين الناديين المملوكين لمجموعة "بلو كو"، حيث أبرما عدة صفقات متبادلة في الفترة الأخيرة، كان آخرها إعادة تشيلسي التعاقد مع أحد لاعبيه بعد أسابيع قليلة فقط من انتقاله إلى ستراسبورج في صفقة أثارت الجدل.

