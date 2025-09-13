المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سجل هدفين.. مبويمو يفوز بجائزة لاعب شهر أغسطس في مانشستر يونايتد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:28 م 13/09/2025
بريان مبويمو

بريان مبويمو

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فوز بريان مبويمو بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب الكاميروني الوافد حديثًا لصفوف الشياطين الحمر.

ونجح بريان مبويمو، في فرض نفسه أساسيًا على تشكيل مانشستر يونايتد، منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حينما انتقل من برينتفورد إلى الشياطين الحمر.

هالاند قبل ديربي مانشستر: علينا استخدام الغضب ما بداخلنا لتقديم أعلى مستوى

مبويمو لاعب شهر أغسطس في مانشستر يونايتد

حصل بريان مبويمو، على جائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد، بعد ظهوره المميز خلال المباريات الـ3 التي شارك بها مع فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشارك بريان مبويمو، مع مانشستر يونايتد خلال شهر أغسطس في 4 مباريات بواقع 315 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين، بينما لم يقدم أي تمريرة حاسمة.

- أمام أرسنال (90 دقيقة): لم يسجل.

- أمام فولهام (90 دقيقة): لم يسجل.

- أمام جريمبسي تاون (90 دقيقة): سجل هدفًا.

- أمام بيرنلي (90 دقيقة): سجل هدفًا.

جدول مباريات اليوم السبت

ثنائية بريان مبويمو مع مانشستر يونايتد خلال أغسطس، كانت كافية بحصده لجائزة أفضل لاعب في الشهر، تقديرًا لما قدمه الكاميروني، مع فريقه الوافد إليه حديثًا، محققًا انطلاقة مميزة.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بريان مبويمو

