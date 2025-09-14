المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هالاند قبل ديربي مانشستر: علينا استخدام الغضب ما بداخلنا لتقديم أعلى مستوى

محمد همام

كتب - محمد همام

10:21 م 12/09/2025
هالاند

هالاند مهاجم مانشستر سيتي

وتقام هذه الموقعة على ملعب "الاتحاد"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي في موسم 2025-2026.

ويسعى فريق مانشستر سيتي إلى تصحيح أوضاعه من جديد بعد الخسارة في آخر جولتين أمام توتنهام هوتسبير 2-0، وبرايتون 2-1.

وقال هالاند في تصريحات عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا يمكننا تحمل خسارة المزيد من المباريات في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "سيكون من الرائع أن نقلب الأمور ضد مانشستر يونايتد في موقعة الديربي".

وواصل: "عليك أن تستغل كل تعثر كحافز إيجابي لتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

وأنهى: "نحن بحاجة إلى استخدام الغضب ما بداخلنا على أرض الملعب لتقديم أفضل مستوى لدينا".

واستطاع هالاند أن يسجل ثلاثة أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي، كان آخرها في لقاء الجولة الثالثة ضد برايتون.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي هالاند

