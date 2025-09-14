وتقام هذه الموقعة على ملعب "الاتحاد"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي في موسم 2025-2026.

ويسعى فريق مانشستر سيتي إلى تصحيح أوضاعه من جديد بعد الخسارة في آخر جولتين أمام توتنهام هوتسبير 2-0، وبرايتون 2-1.

وقال هالاند في تصريحات عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا يمكننا تحمل خسارة المزيد من المباريات في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "سيكون من الرائع أن نقلب الأمور ضد مانشستر يونايتد في موقعة الديربي".

وواصل: "عليك أن تستغل كل تعثر كحافز إيجابي لتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

وأنهى: "نحن بحاجة إلى استخدام الغضب ما بداخلنا على أرض الملعب لتقديم أفضل مستوى لدينا".

واستطاع هالاند أن يسجل ثلاثة أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي، كان آخرها في لقاء الجولة الثالثة ضد برايتون.

