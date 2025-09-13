المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دراما في الـ+90.. برينتفورد يحرم تشيلسي من صدارة الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:01 ص 14/09/2025
تشيلسي وبرينتفورد

هندرسون وبالمر من مباراة برينتفورد وتشيلسي

حرم نادي برينتفورد ضيفه تشيلسي من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتعادل (2-2)، بعد دراما استمرت حتى نهاية الدقائق الـ+90.

وحل تشيلسي ضيفًا على برينتفورد في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتأخر تشيلسي بهدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل فريق ماريسكا هدفين في النصف الثاني من توقيع كول بالمر ومويسيس كايسيدو في الدقيقتين 61 و85.

وبينما كان تشيلسي يعتقد أنه أنجز المهمة، تدخل البديل فابيو كارفاليو لينجح في تسجيل هدف قاتل لبرينتفورد في الدقائق الـ+90، ليتعادل الفريقان (2-2).

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: ويسلي فوفانا، تريفوه تشالوبا، توسين أدارابيويو، جاريل هاتو

الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، فاكوندو بونانوتي

الهجوم: بيدرو نيتو، جيمي جيتينز، جواو بيدرو

وجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي أمام برينتفورد: فيليب جورجينسن، فرانك أتشيمبونج، ريس جيمس، مالو جوستو، مارك كوكوريلا، أندري سانتوس، كول بالمر، أليخاندرو جارناتشو، تيريك جورج.

وأجرى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا 4 تغييرات في تشكيل تشيلسي، إذ بدأ بهاتو وفوفانا وبونانوتي وجيتينز على حساب كوكوريلا وجوستو وديلاب وإستيفاو.

وواصل كول بالمر الغياب عن تشكيل تشيلسي، لكنه تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليظهر بين البدلاء إلى جانب الوافد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو.

تفاصيل مباراة برينتفورد وتشيلسي

تألق روبرت سانشيز في التصدي لتسديدة إيجور تياجو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 3، ليحرم برينتفورد من تسجيل هدف افتتاحي في مرمى تشيلسي.

واستمرت أفضلية برينتفورد، ليحاول كيفن شادي التسجيل من ضربة رأسية، مرت بجانب قائم تشيلسي في الدقيقة 8.

وأنقذ كيليهير مرمى برينتفورد من رأسية توسين في الدقيقة 11.

وتمكن برينتفورد من تسجيل هدف أول في الدقيقة 35 بفضل تسديدة كيفن شادي التي لم يتفطن لها سانشيز، بعد أن تلقى الجناح الألماني كرة طولية من المخضرم جوردان هندرسون.

وفي الدقيقة 40، مرت تسديدة تشالوباه من على حدود منطقة الجزاء بجانب مرمى برينتفورد.

وأبعد كيليهير تسديدة جيمي جيتنز في الدقيقة 43، وسط ضغط هجومي من تشيلسي لم يتوقف حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى ماريسكا 3 تغييرات على تشكيل تشيلسي مع بداية الشوط الثاني، بإشراك جورج وكوكوريلا وجيمس.

وصوب البديل تيريك جورج تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 51، تصدى لها المتألق كيليهير.

وعاد كيليهير إلى التألق مجددًا أمام محاولات تشيلسي، ليحرم البديل الآخر كوكوريلا من التسجيل في الدقيقة 55.

وحل بالمر من مقاعد بدلاء تشيلسي، لينجح سريعًا في إدراك التعادل في الدقيقة 61، إثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم ينجح كيليهير هذه المرة في إبعادها، لتسكن شباك برينتفورد.

ومع محاولات تشيلسي الهجومية، وجد كيفن شادي فرصة لتسجيل هدف جديد، لكن روبرت سانشيز تألق في التصدي لتسديدته الأرضية في الدقيقة 63.

وتصدى كيليهير مجددًا لتسديدة قوية من بالمر، من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 85، سجل مويسيس كايسيدو هدفًا ثمينًا لتشيلسي من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، ليقترب فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا من حصد النقاط كاملة.

وكاد برينتفورد يباغت تشيلسي بهدف في الدقيقة 87، لكن روبرت سانشيز تألق في إبعاد العرضية المخادعة قبل أن تعبر خط المرمى.

ونجح برينتفورد في تعديل الكفة بالدقيقة 90+3 عن طريق البديل فابيو كارفاليو، ليحرم تشيلسي من اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي، ولو مؤقتًا.

