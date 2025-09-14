المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سكاي تكشف مدة غياب يوان ويسا عن نيوكاسل

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:03 م 14/09/2025
ويسا

يوان ويسا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن مدة غياب يوان ويسا مهاجم نيوكاسل يونايتد، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

وتعرض يوان ويسا للإصابة في مباراة الكونغو الديمقراطية أمام السنغال في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء الماضي.

مدة غياب ويسا عن نيوكاسل

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن يوان ويسا، سوف عن الملاعب لمدة أربعة أو خمسة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الركبة.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في العودة بعد فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر الأول، لكنه سيغيب عن المباريات الست المقبلة على الأقل مع ناديه الجديد.

ولم يشارك ويسا في أي مباراة رفقة نيوكاسل خلال الموسم الجاري، من انضمامه للفريق في الصيف.

وانضم ويسا إلى نيوكاسل في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، قادمًا من برينتفورد مقابل 55 مليون إسترليني.

وتألق يوان ويسا مع برينتفورد في الموسم الماضي، حيث سجل 20 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة، خلال 39 مواجهة بمختلف المسابقات.

وكان ويسا قد انضم لصفوف برينتفورد عام 2021، قادمًا من صفوف فريق لوريان الفرنسي.

"بديل إيزاك".. نيوكاسل يونايتد يعلن تعاقده مع يوان ويسا

 

 

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يوان ويسا

