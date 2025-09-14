المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أكثر مهاجم أساسي من الموسم الماضي.. صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:12 م 14/09/2025
صلاح في مباراة ليفربولوبيرنلي

صلاح في مباراة ليفربول وبيرنلي

أصبح محمد صلاح، لاعب ليفربول، أكثر مهاجم يشارك أساسيا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي 2024-25.

ويلعب ليفربول حاليا مع بيرنلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2025-26.

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي، ليكون أكثر مهاجم مشارك أساسيا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي برصيد 42 مشاركة.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

أما في الموسم الماضي الذي توج خلاله بلقب الهداف فشارك في 52 مباراة، سجل خلالهم 34 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وبشكل عام، لعب صاحب الـ33 عاما مع ليفربول في 405 مباريات، سجل خلالهم 246 هدفا وقدم 114 تمريرة حاسمة.

وعاد صلاح إلى ليفربول بعد نهاية فترة التوقف الدولي التي شارك فيها مع منتخب مصر في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي صلاح بيرنلي

