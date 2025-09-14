أحدث الموضوعات
فيديو قد يعجبك
الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
71
-
عدد المباريات40
-
صانع الأهداف
-
هداف البطولة
إعلان
فيديو قد يعجبك
إعلان
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
40,000,000
هجوم من الجماهير.. لقطات لم تُذع من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري (فيديو وصور)
"اشتكى من آلام عضلية".. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة زيزو
مدافع بدور مختلف.. محمد إسماعيل يلمع في ظهوره الأول مع الزمالك (أرقام)
مراوغ ماهر يصعب إيقافه.. خوان بيزيرا ساحر جديد في الزمالك (أرقام)
أنقذته 4 مرات.. أين يقع مركز ليفربول في الدوري الإنجليزي دون أهداف الدقائق الأخيرة؟
إعلان