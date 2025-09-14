أصبح محمد صلاح، لاعب ليفربول، أكثر مهاجم يشارك أساسيا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي 2024-25.

ويلعب ليفربول حاليا مع بيرنلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2025-26.

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي، ليكون أكثر مهاجم مشارك أساسيا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي برصيد 42 مشاركة.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

أما في الموسم الماضي الذي توج خلاله بلقب الهداف فشارك في 52 مباراة، سجل خلالهم 34 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وبشكل عام، لعب صاحب الـ33 عاما مع ليفربول في 405 مباريات، سجل خلالهم 246 هدفا وقدم 114 تمريرة حاسمة.

وعاد صلاح إلى ليفربول بعد نهاية فترة التوقف الدولي التي شارك فيها مع منتخب مصر في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.