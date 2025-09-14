المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

تشكيل مانشستر سيتي.. 6 تغييرات.. ودوناروما يحرس المرمى أمام يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:25 م 14/09/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي من مباراة سابقة ضد وولفز

أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، التشكيل الذي يبدأ به ضد يونايتد، في ديربي المدينة المقام على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تصحيح أوضاعه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خسر آخر مباراتين على يد توتنهام وبرايتون تواليًا.

من جانبه، استفاق مانشستر يونايتد بالفوز في مباراته الأخيرة على بيرنلي، ليتنفس فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم الصعداء، بعد بداية مخيبة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام يونايتد

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول

الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، ناثان آكي، نيكو جونزاليس، سافينيو، ماثيوس نونيز، أوسكار بوب، ريكو لويس، ستيفين مفوني، ديفين موكاسا.

وتشهد قائمة مانشستر سيتي العديد من الغيابات بسبب الإصابة، أبرزها الثنائي العربي المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري.

وأجرى جوارديولا 6 تغييرات على تشكيل مانشستر سيتي، مقارنة بالمباراة الماضية، ليبدأ بأوريلي وخوسانوف وجفارديول وفودين ودوكو، إلى جانب الوافد الجديد جيانلويجي دوناروما.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
