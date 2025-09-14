تشكيل مانشستر يونايتد.. سيسكو يقود الهجوم أمام سيتي

يقود اللاعب السلوفيني بنيامين سيسكو، تشكيل نادي مانشستر يونايتد أمام سيتي، في مباراة تجمع بينهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واستفاق مانشستر يونايتد في مباراته الأخيرة، بالفوز على بيرنلي، بينما عانى الجار سيتي من الخسارة في آخر مباراتين على يد توتنهام هوتسبير وبرايتون على الترتيب، رغم ذلك تبدو الأوضاع متشابهة إلى حد ما، فريق أموريم لديه 4 نقاط، ورفاق جوارديولا جمعوا ثلاثة فقط.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام سيتي

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو

الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، باتريك دورجو

الهجوم: أماد ديالو، بريان مبيومو، بنيامين سيسكو

وتضم قائمة مانشستر يونايتد الاحتياطية: توم هيتون، سيني لامينس، هاري ماجواير، جوشوا زيركزي، كاسيميرو، آندي هيفين، كوبي ماينو، تايلر فريدريكسون، دييجو ليون.

ويغيب عن مانشستر يونايتد عدد من اللاعبين الأساسيين، أبرزهم ماتياس كونيا وماسون ماونت وديوجو دالوت.

واختار البرتغالي روبن أموريم إبقاء البرازيلي كاسيميرو بين البدلاء، ليشارك الأوروجواياني أوجارتي بدلًا منه.

