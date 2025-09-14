المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد هدفه +90.. صلاح يسجل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:39 م 14/09/2025
صلاح ليفربول

لحظة تسديد محمد صلاح ركلة الجزاء ضد بيرنلي

حقق محمد صلاح، لاعب ليفربول، رقما قياسيا جديدا بعدما قاد فريقه للفوز أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وانتصر ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بداعي لمس التونسي حنبعل مجبري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وحقق صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا بهذا الهدف، حيث أصبح أكثر لاعب يساهم في الأهداف مع ليفربول منذ انضمامه إلى الريدز في 2017، وذلك بعدما ساهم في 273 هدفا في 292 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون أكثر لاعب ساهم في الأهداف بليفربول، بفارق 100 مساهمة عن أقرب ملاحقيه.

ووصل محمد صلاح للهدف الثاني له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل أمام بورنموث في الجولة الأولى للمسابقة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه.

أما فريق بيرنلي فتواجد في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح بيرنلي ركلة جزاء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg