حقق محمد صلاح، لاعب ليفربول، رقما قياسيا جديدا بعدما قاد فريقه للفوز أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وانتصر ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بداعي لمس التونسي حنبعل مجبري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وحقق صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا بهذا الهدف، حيث أصبح أكثر لاعب يساهم في الأهداف مع ليفربول منذ انضمامه إلى الريدز في 2017، وذلك بعدما ساهم في 273 هدفا في 292 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون أكثر لاعب ساهم في الأهداف بليفربول، بفارق 100 مساهمة عن أقرب ملاحقيه.

ووصل محمد صلاح للهدف الثاني له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل أمام بورنموث في الجولة الأولى للمسابقة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه.

أما فريق بيرنلي فتواجد في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.