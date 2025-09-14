واصل فريق ليفربول تربّعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه مساء اليوم الأحد على بيرنلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجّل النجم المصري محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+5)، من ركلة جزاء، ليمنح "الريدز" ثلاث نقاط ثمينة ويحقق الفريق العلامة الكاملة بـ12 نقطة من أربع مباريات.

وفي ختام مباريات الجولة، حقق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على جاره وغريمه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، ليعود إلى سكة الانتصارات بعد تعثره في الجولتين السابقتين.

في المقابل، واصل مانشستر يونايتد تقديم عروضه الباهتة منذ انطلاق الموسم، ليتراجع في جدول الترتيب وسط ضغوط كبيرة على الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روبن أموريم.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا