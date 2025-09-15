المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم النتائج الكارثية.. أموريم يحظى بدعم إدارة مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:42 م 15/09/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

لا يزال البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، يحظى بدعم إدارة النادي، رغم النتائج الكارثية التي يحققها الفريق تحت قيادته.

مانشستر يونايتد سقط في الديربي أمام جاره مانشستر سيتي 0-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط من أول 4 جولات ليحتل المركز الـ14.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وتُعد هذه أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ موسم 1992-1993، عندما حصد الفريق 4 نقاط أيضا في أول 4 جولات، كما أن الفريق قدّم أسوأ أداء في البطولة منذ أول مباراة له تحت قيادة أموريم (31 نقطة من 31 مباراة).

لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" البريطانية، فإن مصدر مُقرب من أموريم أكد أن منصب المدرب البرتغالي ليس مهددا بأي شكل في الوقت الحالي.

وتثق إدارة النادي الإنجليزي في قدرة المدرب البرتغالي على تصحيح الأوضاع، بعدما استثمر النادي 225.32 مليون جنيه إسترليني في 4 تعاقدات خلال الصيف.

أموريم، البالغ من العمر 40 عاما، مرتبط بعقد مع يونايتد حتى عام 2027.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج يونايتد الكارثية شهدت أيضا الخروج المبكر من كأس رابطة الدوري الإنجليزي على يد جريمسبي تاون، المنافس بدوري الدرجة الرابعة، الشهر الماضي.

وبهذا فإن فرصة يونايتد الوحيدة للفوز بالألقاب هذا الموسم تكمن في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أن الفريق فشل في التأهل إلى أي بطولة أوروبية.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم

