أكد آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح كان ممتعًا أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح وصنع في فوز ليفربول بثلاثية مقابل هدفين أمام أتلتيكو مدريد.

ويلعب ليفربول أمام إيفرتون، في تمام الثانية والنصف من مساء غدٍ السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، عندما تكون لاعبًا رائعًا، تُساهم في الفريق حتى في غيابك، قليل منهم يُساهمون بتسجيل الأهداف أو صناعة التمريرات الحاسمة عندما لا يلعبون، وهذا ما يُميز محمد صلاح، خاصةً كجناح، من الصعب جدًا أن يُحافظ على نفس المستوى الذي كان عليه ضد أتلتيكو، لكنه لا يزال يُسجل ويُصنع، ولهذا السبب لا يزال يحظى بتقدير واحترام كبيرين".

أفضل رؤية صلاح كما كان ضد أتلتيكو مدريد

وأضاف: "يُقدم الكثير من اللاعبين أداءً جيدًا عندما يكون الفريق في أفضل حالاته، وقليل منهم يُسجل أو يُصنع الأهداف عندما لا يكونون كذلك، لكنني أُفضل أن أراه كما كان ضد أتلتيكو، نيوكاسل نادرًا ما يلعب بالكرة، لذا كانت المباراة صعبة، لكن أتلتيكو كان مُمتعًا للمشاهدة".

وتابع: "لا أعتقد أنني سأخبر وسائل الإعلام كثيرًا قبل المباراة بكيفية بدء المباراة، إيزاك يشعر براحة أكبر من أي وقت مضى، لذا دعونا نرى كيف سيتعافى اليوم، وسنفكر في التشكيلة".

وواصل: "جميع اللاعبين لائقين الآن، يمكنني الاختيار بين 21 لاعبًا، وهذا أمر طبيعي تمامًا".

وأتم: "إيفرتون فريق جيد، وهناك منافسة قوية، ولكن ما أعجبني أيضًا، ما فعلوه بعد وفاة ديوجو، بقدومهم إلى أنفيلد، وبالطبع أظهروا احترامهم".

