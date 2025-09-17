المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سجّل وصنع.. تقييم محمد صلاح في الصحف الإنجليزية

محمد همام

كتب - محمد همام

12:22 م 18/09/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

شهدت مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الإسباني تألق النجم المصري الدولي محمد صلاح، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال اللقاء الذي أُقيم على ملعب "أنفيلد" مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وانتهت المباراة بفوز "الريدز" بنتيجة 3-2، بعدما منح القائد فيرجيل فان دايك فريقه هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع، عقب تعادل الفريقين 2-2.

لمعرفة ترتيب مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا

لمشاهدة أهداف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. اضغط هنا

ويستعرض "يلا كورة" في السطور التالية تقييم الصحف الإنجليزية لأداء محمد صلاح بعد مواجهة أتلتيكو مدريد:

سكاي سبورتس

منحت محمد صلاح تقييم 8، بالتساوي مع الثنائي فلوريان فيرتز وفيرجيل فان دايك، إلا أن الأخير حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة.

This Is Anfield

حصل محمد صلاح على تقييم 7، فيما نال لاعب الوسط ريان جرافنبرخ لقب رجل المباراة بتقييم 9.

ديلي إكسبريس

منحت الصحيفة محمد صلاح تقييمًا 9، واعتبرته رجل المباراة.

ليفربول إيكو

الصحيفة المقربة من النادي الإنجليزي منحت صلاح تقييم 7 درجات.

ميرور

حصل محمد صلاح على تقييم 9 درجات، متساويًا مع الثنائي جرافنبرخ وفان دايك.

ديلي ستار

منحت الصحيفة محمد صلاح تقييم 7 درجات.

الدوري الإنجليزي ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح أتلتيكو مدريد

