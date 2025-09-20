تترقب الجماهير اليوم السبت، ديربي ميرسيسايد والذي سيجمع بين نادي ليفربول ونظيره إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط توقعات بتأجيل المواجهة نظرًا لظروف الأحوال الجوية.

ويستضيف فريق ليفربول غريمه إيفرتون، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضيلة ملعب أنفيلد معقل "الريدز".

تمثل المباراة بين ليفربول وإيفرتون أهمية كبيرة لجماهير الفريقين، نظرًا لتاريخهما الطويل في الدوري الإنجليزي منذ سنين عديدة، وتزداد المواجهة قيمة في ظل اشتعال المنافسة مبكرًا في "بريميرليج" حيث يرغب كل فريق في حصد أكبر عدد من النقاط في وقت مبكر من عمر المسابقة.

ليفربول يتفوق تاريخيًا على إيفرتون

جمعت بين ليفربول وإيفرتون أكثر من 230 مباراة في مختلف المسابقات، إلا أنهما التقيا في 66 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لما ذكره موقع "ترانسفير ماركت" المختص في الأرقام والإحصائيات.

وظهرت أفضلية ليفربول على إيفرتون في مواجهاتهما في الدوري الإنجليزي بشكل واضح، حيث تفوق "الريدز" في 29 مباراة من إجمالي 66 مواجهة جمعتهما.

وتفوق إيفرتون في 11 مباراة فقط جمعته بنظيره ليفربول في الدوري الإنجليزي، كان آخرها في إبريل من العام الماضي (2024) بينما فرض التعادل نفسه خلال 26 لقاء.

أفضلية ليفربول على إيفرتون حملت معها التفوق في النتائج الكبرى، التي تخطت أكثر من 3 أهداف في الدوري الإنجليزي، وظهر ذلك في مناسبتين لمع فيهما "الريدز" الأولى فاز فيها برباعية نظيفة في 2014 والثانية بنتيجة (5-2) في 2019.

هدف بوشكاش من صلاح وإفساد وداع كلوب.. 10 لحظات استثنائية في ديربي ليفربول وإيفرتون

صلاح يعرف إيفرتون جيدًا

شارك محمد صلاح أمام إيفرتون في العديد من المواجهات، في مختلف المسابقات، إلا أن ظهوره في الدوري الإنجليزي حمل طابعًا خاصًا، إذ نجح الدولي المصري في تسجيل 8 أهداف في شباك منافسه منذ أن ارتدى قميص "الريدز" حتى الآن.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني، خلف ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق، في ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلًا في ديربي ميرسيسايد بين "الريدز" وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

- ستيفن جيرارد: 9 أهداف (ليفربول).

- محمد صلاح: 8 أهداف (ليفربول).

- أوريجي: 6 أهداف (ليفربول).

- روبي فاولر: 6 أهداف (ليفربول).

- دريك كويت: 6 أهداف (ليفربول).

ويسعى محمد صلاح لمعادلة رقم جيرارد أو الانفراد بالصدارة، في ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلًا في ديربي ميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يفصله هدف وحيد عن أسطورة ليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب ليفربول وإيفرتون

يتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، حصدها الريدز من 4 مباريات محققًا العلامة الكاملة، ويرغب في مواصلة صدارته للمسابقة.

ويحتل إيفرتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث حقق الفريق 7 نقاط من 4 مباريات خاضها، محققًا الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة وسقط في فخ الهزيمة في لقاء واحد.

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقناة الناقلة

يواجه فريق ليفربول نظيره إيفرتون، اليوم السبت على أرضية ملعب أنفيلد، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتلتقي رغبة الثنائي في تحقيق الفوز في اللقاء لما يمثله من قيمة كبيرة.

وتنقل أحداث المباراة بين ليفربول وإيفرتون، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".

"بعد تحذير جوي".. مباراة ليفربول وإيفرتون مهددة بالتأجيل

تهديدات الأرصاد

كانت قد ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة، أصدر تحذيرًا من الطقس باللون الأصفر، بالإضافة إلى عدد من التنبيهات، التي قد تؤثر على ديربي ميرسيسايد.

وأضافت أن مكتب الأرصاد الجوية، وضع تحذيرًا من احتمال ضئيل، لحدوث فيضانات يوم السبت، في شمال إنجلترا، بسبب غزارة الأمطار في بعض الأحيان.