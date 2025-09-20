"بعد تحذير جوي".. مباراة ليفربول وإيفرتون مهددة بالتأجيل

أصبحت مباراة نادي ليفربول، أمام نظيره إيفرتون، المقرر إقامتها عصر الغد السبت، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مهددة بالتأجيل.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة، قد أصدر تحذيرًا من الطقس باللون الأصفر، بالإضافة إلى عدد من التنبيهات، التي قد تؤثر على ديربي ميرسيسايد يوم السبت بين ليفربول وإيفرتون.

وأضافت أن مكتب الأرصاد الجوية، وضع تحذيرًا من احتمال ضئيل، لحدوث فيضانات يوم السبت، في شمال إنجلترا، بسبب غزارة الأمطار في بعض الأحيان.

وأوضحت أنه من المتوقع هبوب رياح عاصفة قوية، بشكل متزايد، مع احتمالية حدوث بعض الرعد، كما يحذرون من احتمال ضئيل أن تتسبب الأمطار الغزيرة في بعض اضطرابات النقل والفيضانات.

وأشارت إلى أن هناك احتمال ضعيف بشأن انقطاع التيار الكهربائي، وبعض الخدمات الآخرى، وغمر المنازل والمحلات بالمياه، مما قد يتسبب في أضرار لبعض المباني، بالإضافة لإمكانية تأخير أو إلغاء رحلات القطارات والحافلات، مع صعوبة القيادة على الطرق.

تُعدّ ميرسيسايد إحدى المناطق التي من المتوقع أن تتأثر بالأحوال الجوية، حيث يبدأ التحذير الساعة التاسعة صباحًا يوم السبت ويستمر حتى السادسة صباحًا يوم الأحد بتوقيت إنجلترا.

ويفتتح ليفربول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، باستضافة إيفرتون، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.