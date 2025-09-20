كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، سبب جلوس الثنائي ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز لاعبا الفريق، على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون.

ويستضيف نادي ليفربول لجاره اللدود إيفرتون، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يقع إيفرتون في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

ويتواجد الثنائي ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز على مقاعد بدلاء الريدز لمواجهة التوفيز.

تصريحات سلوت

وقال سلوت في تصريحات قبل مواجهة إيفرتون: "إراحة فيرتز؟ أعتقد أن سوبوسلاي الذي شارك في كلتا المباراتين السابقتين، اعتاد على حدة الدوري الإنجليزي والجدول المكثف أكثر من فيرتز القادم من ألمانيا، لذا الأمر كله متعلق بعدد المباريات خلال فترة قصيرة، أعتقد أنه سيشارك، ولكن ليس من البداية".

وأتم المدرب الهولندي: "إراحة إيزاك؟ لقد رأيت أنه القرار الأفضل، لقد كان من الجيد مشاركته لمدة 60 دقيقة ضد أتليتكو، دعنا نرى اليوم كم دقيقة سيشارك".