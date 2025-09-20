المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
14:30
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

ميرسيسايد تكتسي باللون الأحمر.. ليفربول يحسم الديربي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:22 م 20/09/2025
حسم نادي ليفربول الإنجليزي، مواجهة ديربي ميرسيسايد أمام جاره اللدود إيفرتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ليفربول غريمه إيفرتون، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ريان جرافينبرخ أهداف اللقاء في الدقيقة 10 بعد صناعة رائعة من محمد صلاح.

وتمكن هوجو إيكيتيكي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

واستطاع إدريسا جانا جايي من تقليص الفارق لصالح إيفرتون في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 7 في المركز السابع.

تفاصيل المباراة

تقدم ليفربول مبكراً في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، عن طريق ريان جرافينبرخ الذي تلقى تمريرة سحرية من محمد صلاح، وحول الكرة بتسديدة رائعة سكنت شباك بيكفورد حارس إيفرتون.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق لليفربول في الدقيقة 16 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت أعلى مرمى إيفرتون بقليل.

وكاد دوسبري هال لاعب إيفرتون أن يدرك التعادل لصالح فريقه في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة رائعة من جريليش داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أليسون حارس ليفربول.

واستطاع هوجو إيكيتيكي أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 29 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة من جرافينبرخ داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك بيكفورد حارس إيفرتون.

وكاد إدريسا جانا جايي لاعب إيفرتون أن يقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة يسارية ولكن تمكن أليسون من التصدي للكرة.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف جديد لليفربول مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة طولية من جاكبو داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة أرضية ولكن تصدى لها بيكفورد بسهولة.

واستطاع إدريسا جانا جايي من تقليص الفارق لصالح إيفرتون في الدقيقة 58 من عمر المباراة، بعدما مرر إيلمان ندياي تمريرة رائعة له داخل منطقة الجزاء، حولها النجم السنغالي بتسديدة صاروخية سكنت شباك أليسون حارس ليفربول.

وكاد كوناتي مدافع ليفربول أن يضيف الهدف الثالث لصالح الريدز في الدقيقة 71 من زمن المباراة، بعدما لعب كرة رأسية قوية ولكن جريليش تصدى للكرة قبل أن تسكن الشباك.

وأهدر جريليش فرصة تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الثاني والمباراة، بعدما قابل كرة عرضية بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى ليفربول.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح إيفرتون بريميرليج ديربي ميرسيسايد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

