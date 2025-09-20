حسم نادي ليفربول الإنجليزي، مواجهة ديربي ميرسيسايد أمام جاره اللدود إيفرتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ليفربول غريمه إيفرتون، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ريان جرافينبرخ أهداف اللقاء في الدقيقة 10 بعد صناعة رائعة من محمد صلاح.

وتمكن هوجو إيكيتيكي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

واستطاع إدريسا جانا جايي من تقليص الفارق لصالح إيفرتون في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

GOAL!



Idrissa Gueye hammers the ball past Alisson to give the Toffees hope! Game on 👊



🤝 Ndiaye assist#beINPL #LIVEVE #EFC pic.twitter.com/xMzNmCnBct — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 20, 2025

وواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 7 في المركز السابع.

تفاصيل المباراة

تقدم ليفربول مبكراً في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، عن طريق ريان جرافينبرخ الذي تلقى تمريرة سحرية من محمد صلاح، وحول الكرة بتسديدة رائعة سكنت شباك بيكفورد حارس إيفرتون.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق لليفربول في الدقيقة 16 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت أعلى مرمى إيفرتون بقليل.

وكاد دوسبري هال لاعب إيفرتون أن يدرك التعادل لصالح فريقه في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة رائعة من جريليش داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أليسون حارس ليفربول.

واستطاع هوجو إيكيتيكي أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 29 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة من جرافينبرخ داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك بيكفورد حارس إيفرتون.

وكاد إدريسا جانا جايي لاعب إيفرتون أن يقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة يسارية ولكن تمكن أليسون من التصدي للكرة.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف جديد لليفربول مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة طولية من جاكبو داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة أرضية ولكن تصدى لها بيكفورد بسهولة.

واستطاع إدريسا جانا جايي من تقليص الفارق لصالح إيفرتون في الدقيقة 58 من عمر المباراة، بعدما مرر إيلمان ندياي تمريرة رائعة له داخل منطقة الجزاء، حولها النجم السنغالي بتسديدة صاروخية سكنت شباك أليسون حارس ليفربول.

وكاد كوناتي مدافع ليفربول أن يضيف الهدف الثالث لصالح الريدز في الدقيقة 71 من زمن المباراة، بعدما لعب كرة رأسية قوية ولكن جريليش تصدى للكرة قبل أن تسكن الشباك.

وأهدر جريليش فرصة تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الثاني والمباراة، بعدما قابل كرة عرضية بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى ليفربول.