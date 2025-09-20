إيكيتيكي: كنت محظوظًا في هدفي.. ويمكنني اللعب مع إيزاك

عبر هوجو إيكيتيكي مهاجم نادي ليفربول، عن سعادته بتحقيق الانتصار في مواجهة الديربي أمام إيفرتون، التي أقيمت عصر اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، متطرقًا للحديث عن مزاملة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

إيكيتيكي: أشعر بالفخر.. ويمكنني التعلم من إيزاك

وقال إيكيتيكي في تصريحات نشرها موقع الدوري الإنجليزي الممتاز: "إنه شعور رائع، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وكانت كذلك، كان علينا القتال حتى اللحظة الأخيرة، أشعر بالفخر، لقد كان اختبارًا جيدًا لي".

وتابع: "قدمنا ​​أداءً جيدًا، واستغللتُ المساحة الخلفية واستغليتها، كنتُ محظوظًا بعض الشيء لأن الكرة مرت من تحت قدمي بيكفورد".

وأكمل: "إيزاك لاعب رائع، لطالما تابعته قبل قدومي إلى هنا، ويمكنني التعلم منه، يمكننا اللعب معًا وإحداث الفارق، آمل أن نتمكن من تقاسم الملعب معًا في مباراة واحدة".

الفوز الخامس على التوالي.. ليفربول يهزم إيفرتون في الديربي

وحقق ليفربول انتصاره الخامس على التوالي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب ضيفه إيفرتون، بهدفين مقابل هدف

وسجل هدفي ليفربول ريان جرافنبيرخ وهوجو إيكيتيكي، بينما أحرز إدريسا جانا جاي هدف إيفرتون الوحيد.