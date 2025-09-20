المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 0
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 1
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 1
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيكيتيكي: كنت محظوظًا في هدفي.. ويمكنني اللعب مع إيزاك

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:22 م 20/09/2025
هوجو إيكتيكي

هوجو إيكتيكي مهاجم ليفربول

عبر هوجو إيكيتيكي مهاجم نادي ليفربول، عن سعادته بتحقيق الانتصار في مواجهة الديربي أمام إيفرتون، التي أقيمت عصر اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، متطرقًا للحديث عن مزاملة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

إيكيتيكي: أشعر بالفخر.. ويمكنني التعلم من إيزاك

وقال إيكيتيكي في تصريحات نشرها موقع الدوري الإنجليزي الممتاز: "إنه شعور رائع، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وكانت كذلك، كان علينا القتال حتى اللحظة الأخيرة، أشعر بالفخر، لقد كان اختبارًا جيدًا لي".

وتابع: "قدمنا ​​أداءً جيدًا، واستغللتُ المساحة الخلفية واستغليتها، كنتُ محظوظًا بعض الشيء لأن الكرة مرت من تحت قدمي بيكفورد".

وأكمل: "إيزاك لاعب رائع، لطالما تابعته قبل قدومي إلى هنا، ويمكنني التعلم منه، يمكننا اللعب معًا وإحداث الفارق، آمل أن نتمكن من تقاسم الملعب معًا في مباراة واحدة".

الفوز الخامس على التوالي.. ليفربول يهزم إيفرتون في الديربي

وحقق ليفربول انتصاره الخامس على التوالي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب ضيفه إيفرتون، بهدفين مقابل هدف

وسجل هدفي ليفربول ريان جرافنبيرخ وهوجو إيكيتيكي، بينما أحرز إدريسا جانا جاي هدف إيفرتون الوحيد.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول إيزاك إيكيتيكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
نانت

نانت

0 0
رين

رين

8

هدف ضائع.. مصطفى محمد يهدر هدف محقق لفريق نانت بعد أن انفراد بحارس رين لكنه سددها لوب من خارج منطقة الجزاء محاولا مباغتة حارس رين لكن الكرة خرجت أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
اسبانيول

اسبانيول

48

ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف نظيف في الشوط الاول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg