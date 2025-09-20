أصبحت مهمة نادي تشيلسي أكثر صعوبة أمام مانشستر يونايتد بعد أن حصل الحارس الإسباني روبرت سانشيز على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 5.

ويحل تشيلسي ضيفًا على مانشستر يونايتد، في مباراة جارية على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

طرد سانشيز

في الدقيقة الخامسة، خرج روبرت سانشيز من مرماه، ليتدخل بقوة على ركبة الكاميروني برايان مبيومو.

ولم يتردد الحكم في إشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه حارس تشيلسي، وسط تأييد من حكام الـVAR.

وبات الحارس روبرت سانشيز أول لاعب يطرد من تشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يتم إيقاف روبرت سانشيز عن المشاركة مع تشيلسي في 3 مباريات متتالية.

وحاول المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا تصحيح الأوضاع بعد طرد روبرت سانشيز، ليستبدل 3 لاعبين في غضون دقائق، إذ غادر نيتو وإستيفاو وبالمر على الترتيب.

ويعني ذلك أن هجوم تشيلسي أمام مانشستر يونايتد يضم فقط البرازيلي جواو بيدرو، دون أي مساعدة.