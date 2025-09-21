تتجه الأنظار صوب ملعب الإمارات، اليوم الأحد، حيث المباراة التي ستجمع بين نادي أرسنال ونظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد المواجهات الهامة التي ينتظرها عشاق "بريميرليج".

ويضرب أرسنال موعدًا مع نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، حيث يبحث الثنائي عن تحقيق الفوز في تلك القمة الجماهيرية الكبيرة.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي والقناة الناقلة

يواجه فريق أرسنال نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد على أرضية ملعب الإمارات، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتلتقي رغبة الثنائي في تحقيق الفوز في اللقاء لما يمثله من قيمة كبيرة.

وتنقل أحداث المباراة بين أرسنال ومانشستر سيتي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 9 نقاط، جمعها من 4 مباريات بواقع 3 انتصارات وهزيمة وحيدة.

بينما يقع مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 4 مباريات بواقع انتصارين وهزيمتين.