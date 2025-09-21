المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

موعد والقناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:04 ص 21/09/2025
مانشستر سيتي وأرسنال

مانشستر سيتي وأرسنال

تتجه الأنظار صوب ملعب الإمارات، اليوم الأحد، حيث المباراة التي ستجمع بين نادي أرسنال ونظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد المواجهات الهامة التي ينتظرها عشاق "بريميرليج".

ويضرب أرسنال موعدًا مع نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، حيث يبحث الثنائي عن تحقيق الفوز في تلك القمة الجماهيرية الكبيرة.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي والقناة الناقلة

يواجه فريق أرسنال نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد على أرضية ملعب الإمارات، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتلتقي رغبة الثنائي في تحقيق الفوز في اللقاء لما يمثله من قيمة كبيرة.

وتنقل أحداث المباراة بين أرسنال ومانشستر سيتي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 9 نقاط، جمعها من 4 مباريات بواقع 3 انتصارات وهزيمة وحيدة.

بينما يقع مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 4 مباريات بواقع انتصارين وهزيمتين.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بريميرليج موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

