برناردو سيلفا: ليفربول هو منافس مانشستر سيتي الأول

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:38 م 21/09/2025
بيرناردو سيلفا

برناردو سيلفا

أكد برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي، أن ليفربول هو المنافس الأول لهم، وذلك قبل مواجهة أرسنال المرتقبة في بريميرليج.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أرسنال، مساء اليوم الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برناردو سيلفا عبر شبكة سكاي: "أود أن أقول إن مانشستر يونايتد، يمر بمرحلة صعبة للغاية بالنسبة لناديه خلال السنوات الأخيرة، إنها منافسة لأننا في نفس المدينة".

ليفربول هو منافسنا الأول

وأضاف: "منافسنا الأكبر بلا شك هو ليفربول، لأن هؤلاء هم الرجال الذين تنافسوا معنا دائمًا على الألقاب، وتمكنوا أيضًا من الفوز بالألقاب".

وتابع: "ثم ترى بالتأكيد فريقًا مثل أرسنال على مر السنين يصبح أفضل وأفضل، ويكون قادرًا على البدء في القتال من أجل تلك الألقاب، على الرغم من أنهم لم يصلوا بعد إلى هذا المستوى من تحقيقها".

وأتم: "لذا، فإن المنافسات مختلفة تمامًا، ولكن حتى الآن، أود أن أقول إن منافسينا الكبار، كانوا دائمًا ليفربول."

طالع جدول مباريات اليوم

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال ليفربول مانشستر سيتي برناردو سيلفا

