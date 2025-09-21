يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن أرسنال سيحقق لقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أرسنال، مساء اليوم الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا سيحق لقب الدوري الإنجليزي مع أرسنال

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "منذ وصول ميكيل أرتيتا، أصبح كل شيء أفضل وأفضل، عاجلًا أم آجلًا، على ما أعتقد، وآمل ألا يحدث ذلك قريبًا، ولكن عاجلًا أم آجلًا سيتحقق الفوز بالدوري الإنجليزي، لذا فالأمر طبيعي".

وأضاف: "عندما تكون معه وتراه يوميًا، ثم لا تراه بعد ذلك، لذا قلّ تواصلنا، لانشغالنا بالطبع، ولكن من وجهة نظري، ومن وجهة نظره أيضًا، نكنّ حبًا كبيرًا لبعضنا البعض".

وعمل أرتيتا مساعدًا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات، قبل أن يتولى تدريب أرسنال في 2019.

وقاد أرتيتا أرسنال إلى المركز الثاني ثلاث مرات متتالية في الدوري الإنجليزي.

ويغيب لقب الدوري الإنجليزي، عن قلعة المدفعجية منذ موسم 2004، الذي شهد آخر ألقاب أرسنال في بريميرليج.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، فيما يقبع مانشستر سيتي في المركز الـ12 بـ 6 نقاط.

برناردو سيلفا: ليفربول هو منافس مانشستر سيتي الأول